Таємничі гості і заборона на розмови: як телеканал Україна знімає другий сезон Маски

У другому сезоні гіпершоу "Маска", який буде складатися з 10 випусків, глядачі познайомляться з 20 абсолютно новими персонажами. Як проходять зйомки – розповідаємо в матеріалі

Телеканал «Україна» розпочав зйомки другого сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

За перемогу у другому сезоні гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна" бототимуться 14 конкурсантів. Творці проєкту також готують сюрприз – шість таємничих гостей, які з'являться в ефірі лише раз.

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Над неймовірними образами в новому сезоні працюють відразу 3 художники по костюмах – Леся Патока і Назар Дідик, які створювали маски для першого сезону, і новий дизайнер – Артем Строзенко з Харкова.

Відгадувати знаменитостей під масками будуть зіркові детективи, улюбленці глядачів з першого сезону – NK | Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO.

DZIDZIO знову буде зірковим суддею на шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Ведучим "Маски" залишиться неперевершений Володимир Остапчук.

Другий сезон "Маски" готує як для глядачів, так і для мене особисто безліч нових сюрпризів, – каже Володимир Остапчук. – Але, що залишиться незмінним, так це гарячі суперечки наших зіркових детективів... Обіцяю – нова "Маска" не залишить нікого байдужим.

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90 вражаючих сценічних номерів готує четвірка топових режисерів-постановників, які, нагадаємо, як і більшість команди, не знають, яка знаменитість ховається під маскою.

Яскраві персонажі першого сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Плануємо інтегрувати зіркових детективів в шоу ще більше, щоб вони стали одними з головних учасників проекту. Готуємо величезна кількість постановок, робота йде в турборежимі. Ми зробимо все можливе і навіть більше, щоб другий сезон "Маски" був ще більш видовищними, – коментують Костянтин Томільченко і Олександр Братковський.

Друга пара режисерів-постановників Ярослав Губський і Сергій Гуман зазначають, що саме для нового сезону "Маски" вони приберегли всі свої найсміливіші задуми.

Наше ремесло – здивувати глядача, і від цього ми по-справжньому отримуємо задоволення. Деякі постановки будуть комічними, деякі – драматичними, але всі вони з характером і збуджують різні почуття – не тільки радують, а й виховують глядача, – відкривають завісу Ярослав Губський і Сергій Гуман.

Судді другого сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

І незважаючи на те, що у Костянтина, Олександра, Ярослава і Сергія постійно народжуються неймовірні ідеї для номерів, всі четверо визнаються: працювати з героями в масках – одне задоволення, адже учасники бездоганно виконують всі завдання постановників.

Вони просто не можуть нам відмовити, адже їм заборонено розмовляти, – жартує Костянтин Томільченко.

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За вокальні рішення проєкту відповідає музичний продюсер Сергій Грачов. Він – один з небагатьох творців шоу, якому відомі імена всіх знаменитостей під масками. Адже на протязі декількох місяців вони з учасниками підбирали репертуар для проекту, разом шукали ходи і манеру виконання, які зможуть запитати глядачів і зіркових детективів.

Нагадаємо, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer. Раніше творці проєкту представили першого героя нового сезону – тендітну і витончену маску на ім'я Скандал.

Одна з нових масок другого сезону шоу / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Чекайте на продовження самого зоряного і загадкового на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Дивіться репортаж з презентації проектів телеканалу "Україна":

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