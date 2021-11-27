"Такого чоловіка не заслуговує": Огнєвіч рокритикували через прощання з фаворитом "Холостячки"

На шанувальників проекту "Холостячка" чекало розчарування наприкінці останнього випуску шоу. Учасник, якого вже вважали переможцем, раптово не одержав троянду від Злати Огнєвіч

Шанувальники розкритикували Злату Огнєвіч / Фото: пресс-служба СТБ

На останній церемонії троянд холостячка ухвалила рішення відпустити Максима Тарапату . Такий вибір співачки дуже засмутив фанатів пари і викликав хвилю обурення.

Для багатьох саме Тарапата був головним претендентом на серці Злати. Чоловік першим заявив холостячці про свої почуття та всіляко намагався завоювати її увагу.

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В останньому ефірі Злата познайомила учасників зі своїми батьками та сестрою . І хоча Макс справив гарне враження на сім'ю співачки це не допомогло йому дійти до фіналу.

Шанувальники шоу вважають, що Злата тим самим зробила велику помилку і втратила гідного чоловіка. На думку деяких коментаторів, у проекті холостячка опинилася не щира у своїх почуттях .

"Єдиний чоловік, який був для неї ідеальною парою ...далі немає сенсу дивитися проєкт"

...далі немає сенсу дивитися проєкт" "Злата не розглянула, хто її справді полюбив "

" "Я в шоці, думала, що він буде у фіналі"

"Значить, вона грає ...шкода, що таке реаліті перетворила на шоу"

Скріншот – Instagram

Хтось навпаки порахував догляд Макса позитивним але для нього, а не для Огнєвіч. На підтримку Тарапатів користувачі соцмереж висловилися, що Злата просто не варта такого чоловіка .

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"Такого чоловіка вона не заслуговує! Є справедливість, хоч тут!

Є справедливість, хоч тут! "Це якийсь нонсенс, не можу повірити!"

"Ну, не нам судити! Їй з аб'юзерами цими справи вести"

"З таким підходом до вибору обранця весілля та діти будуть не скоро "

Далі – фінал проекту. Кого обрала Злата, ще невідомо, а поки що пропонуємо згадати інші моменти з шоу: