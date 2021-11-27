"Такого чоловіка не заслуговує": Огнєвіч рокритикували через прощання з фаворитом "Холостячки"

На останній церемонії троянд холостячка ухвалила рішення відпустити Максима Тарапату . Такий вибір співачки дуже засмутив фанатів пари і викликав хвилю обурення.
Для багатьох саме Тарапата був головним претендентом на серці Злати. Чоловік першим заявив холостячці про свої почуття та всіляко намагався завоювати її увагу.
В останньому ефірі Злата познайомила учасників зі своїми батьками та сестрою . І хоча Макс справив гарне враження на сім'ю співачки це не допомогло йому дійти до фіналу.
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Шанувальники шоу вважають, що Злата тим самим зробила велику помилку і втратила гідного чоловіка. На думку деяких коментаторів, у проекті холостячка опинилася не щира у своїх почуттях .
- "Єдиний чоловік, який був для неї ідеальною парою ...далі немає сенсу дивитися проєкт"
- "Злата не розглянула, хто її справді полюбив "
- "Я в шоці, думала, що він буде у фіналі"
- "Значить, вона грає ...шкода, що таке реаліті перетворила на шоу"
Хтось навпаки порахував догляд Макса позитивним але для нього, а не для Огнєвіч. На підтримку Тарапатів користувачі соцмереж висловилися, що Злата просто не варта такого чоловіка .
- "Такого чоловіка вона не заслуговує! Є справедливість, хоч тут!
- "Це якийсь нонсенс, не можу повірити!"
- "Ну, не нам судити! Їй з аб'юзерами цими справи вести"
- "З таким підходом до вибору обранця весілля та діти будуть не скоро "
Далі – фінал проекту. Кого обрала Злата, ще невідомо, а поки що пропонуємо згадати інші моменти з шоу:
- Чому у Злати Огнєвіч немає чоловіка та дітей – відповів батько співачки
- Незручне мовчання та робота на городі : все про знайомство Огнєвіч з рідними учасників "Холостячки-2".