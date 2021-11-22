Танці зі зірками: які пари пройшли у фінал шоу

Фінал проєкту "Танці зі зірками" вже наступного тижня тому кожна пара танцює як востаннє, не шкодуючи сил. У півфіналі учасники запалювали на паркеті з переможцями минулих сезонів – Ігорем Ласточкіним, Ксенією Мішиною та Сантою Дімопулус. Крім цього вони виконували танець на вибір конкурентів.
Також дізнайтесь, як пройшов п'ятий випуск найзагадковішого шоу "Маска" – які дивні одкровення Полякова, DZIDZIO та Остапчук розкрили на проекті.
У зоні ризику у дванадцятому ефірі "Танці зі зірками" опинилася пара Костянтина Войтенко та Роксоляни Маланчук.
Далі по темі
На відміну від попереднього випуску шоу, де не було "танцю за життя", сьогодні пари його виконували. Згідно з рішенням головного судді проекту Влада Ями, додаткові бали за цей танець отримали Артур Логай та Ганна Кареліна.
Несподіваним поворотом стало рішення творців шоу про те, що всі три пари проходять у фінал. Тому новий випуск "Танців із зірками" ніхто не залишив. Голосування глядачів продовжили на цілий тиждень. Сьогоднішні голоси шанувальників проекту будуть додані до результатів у наступній програмі.
Читайте також:
MELOVIN вигукнув мат і взасос поцілував партнерку у прямому ефірі Танців із зірками (відео).
Роман Зарицький, ковід та Океан Ельзи: як пройшов дев'ятий ефір Танців із зірками .