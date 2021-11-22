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Танці зі зірками: які пари пройшли у фінал шоу

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 00:03
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Пари танцювали по два окремі номери, і наприкінці боролися у "танці на виживання". Всі учасники боялися покинути проєкт, але продюсери ухвалили важливе рішення наприкінці випуску
Дванадцятий випуск "Танців з зірками" не покинула жодна пара
Дванадцятий випуск "Танців з зірками" не покинула жодна пара / Фото: Инстаграм

Фінал проєкту "Танці зі зірками" вже наступного тижня тому кожна пара танцює як востаннє, не шкодуючи сил. У півфіналі учасники запалювали на паркеті з переможцями минулих сезонів – Ігорем Ласточкіним, Ксенією Мішиною та Сантою Дімопулус. Крім цього вони виконували танець на вибір конкурентів.

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У зоні ризику у дванадцятому ефірі "Танці зі зірками" опинилася пара Костянтина Войтенко та Роксоляни Маланчук.

На відміну від попереднього випуску шоу, де не було "танцю за життя", сьогодні пари його виконували. Згідно з рішенням головного судді проекту Влада Ями, додаткові бали за цей танець отримали Артур Логай та Ганна Кареліна.

Турнірна таблиця у 12 ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Несподіваним поворотом стало рішення творців шоу про те, що всі три пари проходять у фінал. Тому новий випуск "Танців із зірками" ніхто не залишив. Голосування глядачів продовжили на цілий тиждень. Сьогоднішні голоси шанувальників проекту будуть додані до результатів у наступній програмі.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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