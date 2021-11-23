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Тіна Кароль сховається в одному із образів шоу Новорічна Маска на каналі Україна

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
23 листопада, 15:21
В закладинки
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До новорічно-різдвяних свят канал "Україна" готує для своїх глядачів безліч сюрпризів. Один із них – грандіозне святкове шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна"
/ Фото: пресслужба

Найзагадковіша та найзірковіша святкова прем'єра "Новорічна Маска на каналі "Україна" буде наповнена яскравими перевтіленнями. Канал "Україна" вирішив дати глядачам неймовірну підказку – в одному із святкових образів замаскується співачка Тіна Кароль.

До речі, ім'я Тіни Кароль звучить у масштабному шоу каналу "Україна" майже в кожному ефірі. У першому сезоні глядачі вважали, що виконавиця могла замаскуватися в образі спокусливої Троянди, а тепер шанувальники Тіни підозрюють, що вона може ховатися в оригінальній масці сезону – епатажному Скандалі, адже нещодавно поп-діва випустила однойменний сингл.

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Судьи уже предполагали, что в костюме Скандала была Тина Кароль
Судьи уже предполагали, что в костюме Скандала была Тина Кароль / Фото: прес-служба

Особливі подарунки для "Новорічної Маски" на каналі "Україна" приготували зіркові детективи проекту NK | Настя Каменських, Олег Вінник, Оля Полякова, Андрій Данилко та DZIDZIO. Новим яскравим перетворенням здивує ведучий шоу Володимир Остапчук. Режисери-постановники створили 30 чудових номерів. У шоу прозвучать найкращі новорічні пісні.

Судді другого сезону гіпершоу "Маска"
Судді другого сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

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Допомагатимуть відгадувати знаменитостей під масками зіркові гості шоу, серед яких Міша Романова, Анна Трінчер, Асія Ахат та багато інших знаменитостей.

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня на каналі "Україна"!

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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