"У мене був шок": Павло Зібров розповів про складнощі участі в шоу Маска (відео)

Вчора ввечері у шоу-детективі "Маска" розсекретили Порося. Декілька ефірів у цьому милому костюмі ховався відомий український співак

Павло Зібров розповів про участь у шоу "Маска" на телеканалі "Україна" / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

У суботу ми побачили сьомий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу країни – "Маска". Якщо ви пропустили ефір, дізнайтесь всі подробиці у цьому матеріалі – було багато цікавого)

Головним розкриттям вечора було Порося. Ця чарівна маска зацікавила зіркових детективів та глядачів проєкту від початку другого сезону.

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Який же був шок, коли ми дізналися, що весь цей час у костюмі був співак Павло Зібров! Оце так маскування!

Порося на шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Пізніше артист докладно розповів про свою участь у гіпершоу та навіть опублікував у Instagram відео з підготовкою Порося до запису випусків.

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За словами Павла Зіброва, знаходитися всередині Порося було складно, та зрештою він навіть скинув кілька кілограмів.

Перший раз, коли вдягнув костюм, у мене був шок! По перше він великий та важкий... В середині були вишиті акамулятори, які включали крила та німб. Прекрасний маленькій отвір, де ніби то у Порося посмішка – це отвір через який я дихав та намагався бачити

Через об’єми костюму мої рухи були обмежені, але здається, що я був дуже харизматичним Поросятком і мені вдалося запалити, – написав Зібров.

Співак дуже намагався зробити свій голос невпізнанним. Часом на запис однієї пісні витрачалося близько години. Як глядачка скажу, що у Зіброва це вийшло – я б у житті не здогадалася, що Порося – це він.

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