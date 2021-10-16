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У одного з учасників Холостячки-2 був секс під час проекту? Огнєвіч в шоці

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
16 жовтня, 13:43
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Андрій Задворний, який прийшов на проєкт, щоб поборотися за серце Злати Огнєвіч, також зізнався, що офіційно не розлучений
Злата Огнєвіч дізналася, що у одного з учасників "Холостячки" був секс під час проекту
Злата Огнєвіч дізналася, що у одного з учасників "Холостячки" був секс під час проекту / Фото: Скриншот из видео

У минулому ефірі реаліті "Холостячка-2" Злата Огнєвіч поцілувалася з двома хлопцями. Пізніше один з них, а саме Андрій Задворний, шокує героїню несподіваною інформацією.

Під час випробування поліграфом, хлопець зізнається, що офіційно він все ще перебуває у шлюбі, а також відповість на питання про своє інтимне життя.

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Про це стало відомо з анонсу шостого випуску "Холостячки-2". Так, в ролику, Андрію поставили запитання: "Під час участі в цьому проєкті у вас був секс із жінкою?". На що Задворний відповів "Ні". Поліграф покаже, що це брехня.

Андрій Задворний / Злата Огнєвіч
Андрій Задворний / Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Чи був насправді у Андрія секс під час проєкту і що він приховує, ми дізнаємося через тиждень, коли вийде шостий випуск романтичного шоу.

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Тим часом на проекті "Холостячка-2" залишилося дев'ять учасників. Минулого вечора Злата Огнєвіч відправила додому ще одного чоловіка – Олександра Борзенка.

Незважаючи не те, що між поліцейським і героїнею шоу виникла сильна взаємна симпатія, Злата відпустила Олександра, адже він більшу частину свого часу присвячує роботі. Огнєвіч зізналася, що не хоче ставити обранця перед вибором.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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