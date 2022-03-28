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Не стала мовчати! Учасницю з України вирізали з ефірів російського шоу "Холостяк"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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28 березня, 00:10
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Російське телебачення не перестає дивувати своєю абсурдністю! Виявилося, що під "політичну цензуру" попадає навіть реаліті-шоу "Холостяк"
Українку вирізали з ефірів російського "Холостяка"
Українку вирізали з ефірів російського "Холостяка" / Фото: Instagram

На російському телебаченні продовжуються "заборони". І якщо раніше музичні канали склали "чорний список" зірок , які підтримали Україну, зараз вирізати з ефіру сталі і учасниць "Холостяка".

Українка Еліна Крупська стала однією із претенденток на серце холостяка у дев'ятому сезоні російського реаліті-шоу. Проте спостерігати за життям дівчини на проекті глядачі так і не змогли – Еліну вирізали з ефірів.

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Як виявилося, головна причина полягає в тому, що вона українка і підтримує рідну країну у війні з Росією. Така позиція дівчини зовсім не сподобалася редакторам шоу, і вони вирізали всі кадри з Крупської з програми.

Про це Еліна розповіла під одним із постів у Instagram , відповідаючи на численні запитання шанувальників

Керівництво каналу поставило мені умову: або я мовчу про війну і забираю прапор із аватарки, або мене вирізують. Як бачите, вони пішли за російським кораблем. Вирізали, але повністю забрати з ефіру не змогли. А шкода, – написала Крупська.

Скріншот

Як відомо, що цього сезону російського шоу холостяків двоє – казахський блогер Дімаш Аділет та бізнесмен Олександр Гранков.

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А ми з нетерпінням чекаємо на початок нового сезону українського шоу "Холостяк" з бізнесменом Алексом Топольським. Раніше ми вже повідомляли, які дівчата прийшли поборотися за його серце .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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