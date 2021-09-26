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Учасники "Співають всі!" довели Могилевську до сліз: що було в новому випуску

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 вересня, 12:08
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На цей раз в талант-шоу "Співають всі!" не обійшлося без драматичних поворотів. Наприкінці шоу в кріслах претендентів опинилися учасники, які двічі поставили "сотню" перед складним вибором, а хтось навіть поступився своїм місцем конкуренту
Що було в новому випуску талант-шоу «Співають всі!»
Що було в новому випуску талант-шоу «Співають всі!» / Фото: Колаж: Сьогодні

Першим беззаперечним фіналістом шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" став 39-річний Ескен Зова, який приїхав зі Львова. Яскравий і запальний учасник виконав на великій сцені пісню "Proud Mary" з репертуару Тіни Тернер і змусив встати цілу "сотню".

Коли я зважився на участь в шоу, у мене відразу виникло питання: "Що робити на сцені?". У мене було три варіанти, але я зупинився на своїй улюбленій композиції. Ця пісня відома на весь світ, але чомусь її рідко виконують, я і сам вперше виконав на сцені. Радий, що все склалося саме так, – поділився Ескен Зова за лаштунками шоу "Співають всі!".

Ескен Зова на "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"
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А ось за друге місце у фіналі велася запекла боротьба між 55-річною Мариною Левченко з Києва, яка є директоркою співачки Злати Огневич, і вокальним ансамблем "Liberty" з Рівного. Учасники набрали майже рівну кількість голосів – 98 і 99 балів, і змушені були ще раз продемонструвати, на що вони здатні.

"Liberty" на "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"
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Так, Марина Левченко виконала пісню "Сядь в будь-який потяг" співачки Марилі Родович і отримала 82 бали від зіркових експертів, не гірше заспівали і "Liberty", які обрали для батлів композицію "Hallelujah" групи "Pentatonix" – теж 82 бали. Тому нелегке рішення довелося робити капітану "сотні" Наталі Могилевській.

В останню секунду виконання пісні Мариною, я дивилася на Дядю Жору і запитала: "Вона тобі подобається чи ні?". А він не натискав, хотів, щоб ансамбль пройшов далі. Але послухав мене і натиснув! І це був 82-й голос. Це дуже складно!... Я не знаю, як можна зробити вибір, – зі сльозами на очах прокоментувала Наталія Могилевська в ефірі каналу "Україна". – Нехай це буде Марина.

Сама Марина Левченко щиро подякувала суддям шоу, але поступилася своїм місцем у фіналі групі "Liberty".

Ми щиро вдячні Марині за такий вчинок. Звичайно, ми розуміємо, чому капітан зробила таке рішення – Марина мудрішими і впевненіше почувала себе на сцені. Але вона нам дала не тільки місце в фіналі, а й частинку себе. Ми вчимося триматися на сцені і в наступний раз будемо ще більше намагатися вразити суддів і глядачів, – поділилися учасники ансамблю "Liberty".

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Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща.

У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу. Шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна" вже отримало високу любов глядачів, аудиторія перших чотирьох випусків становить 8 млн. глядачів *.

Дивіться грандіозне шоу "Співають всі!" по суботах о 21:00 на телеканалі "Україна". Всі випуски також доступні ексклюзивно на OLL.TV!

Ще новини про проєкт:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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