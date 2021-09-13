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Учаснику Маски доведеться носити на собі 20-кілограмовий костюм (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
13 вересня, 11:59
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Телеканал "Україна" продовжує роботу над другим сезоном грандіозного шоу "Маска". Одним із наймасштабніших героїв проекту став міфічний Грифон. Дивіться, як він виглядає
На шоу "Маска" представили найважчого героя
На шоу "Маска" представили найважчого героя / Фото: телеканал "Україна"

Художниця по костюмах Леся Патока розповіла, в чому особливості костюма Грифона і з якими труднощами зіткнулися майстри, створюючи цю маску.

Так, Грифон став одним з перших персонажів, яких розробляли для другого сезону. І на його створення було покладено величезну кількість сил і часу. Та результат того вартий.

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Раніше, до речі, нам показали неймовірного Робота, який став найдорожчим героєм нового сезону "Маски".

Над Грифоном ми працювали дуже довго і старанно! Можу з упевненістю сказати, що це один з найскладніших і кропітких персонажів у створенні за два сезони шоу! Тільки на розробку крил пішло 1,5 місяці, а все тому що кожне пір'ячко було вирізано нашими феями, пофарбовано і тоноване вручну, – поділилася Леся Патока.

Грифон – найважчий костюм гіпершоу "Маска"
Грифон – найважчий костюм гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

До того ж масштаби Грифона просто вражають: зріст героя досягає 2,6 метрів, розмах крил – 3 метри, стопа – 90 сантиметрів. А загальна вага унікальної маски – 20 кілограм!

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Але і на цьому художники не зупинилися. Леся Патока разом з майстрами обдарували персонажа унікальними квітами, які максимально наближають його до легенди.

Маску ми зробили в бронзовому кольорі, з вкрапленнями бірюзи, адже це міфічна істота, у якої нижня частина – від лева, а верхня – від яструба. Багато елементів костюма їхали до нас з Азії, наприклад, унікальна бронзова шкіра, яку ми не змогли знайти в Україні, і різні золоті деталі, – розповіла художниця.

Ще однією особливістю героя стануть ноги, оригінальну мускулатуру котрих, майстри теж створювали самі:

Для того, щоб створити Грифону "котячі лапи", нам потрібно було змінити фізіологічну структуру ноги людини, додавши обсяг стегна вперед, а гомілки – назад. Тому ми зробили спеціальні штани з такою мускулатурою. Так, зірка спочатку одягає їх, а вже потім всі інші частини костюму.

Виявилося, що Грифон найскладніший в одяганні. Тому що у героя найбільше елементів – 12 штук, які потрібно надягати в певній послідовності.

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Як повідомлялося раніше, телеканал "Україна" працює над другим сезоном мегапопулярного шоу "Маска" за міжнародним форматом The Masked Singer.

Зовсім скоро глядачі побачать другий сезон найзірковішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" на телеканалі "Україна".

Дивіться репортаж зі знімального майданчика шоу "Маска":

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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