DJ JULIK став експертом сотні суддів на шоу "Співають всі"

За його словами, якби він виявився на місці учасника, у нього не тільки б коліна тремтіли, але і взагалі все тіло. Оцінювати учасників DJ JULIK буде з іншими членами журі

DJ JULIK став експертом сотні на шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Український шоумен, саунд-продюсер і DJ JULIK став експертом сотні нового шоу на телеканалі "Україна" "Співають всі". Про те, одяг яких дизайнерів він носить, як пережив карантин і хотів би він опинитися на місці учасників, яких оцінюють, DJ JULIK розповів нам в інтерв'ю.

Довго думали над тим, погоджуватися на пропозицію йти в шоу?

Насправді я не довго думав! Я дізнався, що судді – 100 артистів, а це насамперед друзі, з якими я можу побачитися. Які тут можуть бути думки? Без вагань погодився. За час карантину ми давно не бачилися і круто, що саме телеканал "Україна" об'єднав нас разом.

Ви б самі погодилися бути на місці учасника? Коли вас оцінюють 100 зірок?

Я вже неодноразово розповідав колегам "зі стіни", що якби я опинився на місці учасника, у мене не тільки б коліна тремтіли, але і взагалі все тіло. Загалом – це 100 друзів, насамперед, а по-друге, 100 професіоналів, і по-третє, я людина, яка вміє сприймає критику, проте дуже важко.

DJ JULIK ставши експертом сотні суддів на шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як ви вважаєте, кому легше побудувати кар'єру в шоу-бізнесі: чоловікові чи жінці?

Мені здається, що всі шанси рівні. Вже минули ті часи, дурні стереотипи. Хто талановитий, хто наполегливий, завжди всього доб'ється. Головне Ваш талант, якщо вмієте правильно себе подати, свій матеріал – все вийде.

Карантин багатьом зіпсував плани. А вам?

Так, як і кожному артистові, напевно. Ми втратили взаємообмін енергіями з глядачем, з нашими шанувальниками, і це було важко сприйняти. Однак, карантин приніс і позитивні речі. Я ніколи не думав, що почну писати пісні. Я ніколи подумати не міг, що буду писати пісні, і завдяки карантину, мені це вдалося.

До нового можливого карантину готові морально і матеріально?

Ви знаєте, до зими потрібно готуватися з літа. Звичайно побоювання є, але розчаровуватися і сумувати не варто. Зараз працюю в звичайному режимі, пишу нові пісні, гастролюю по Україні і набираюся енергетики від людей, даю їм свою, яка накопичилася за майже півтора року. Якщо знову повториться карантин, повернуся до блогінгу і буду рухатися в тому напрямку.

Судді шоу "Співають всі" на телеканалі Україна / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Зараз середина літа. Встигли побувати у відпустці?

Так, мені пощастило на тиждень з сім'єю вирватися в Єгипет. Забути про все на світі, відпочити як емоційно, так і фізично. Я не думав ні про що, насолоджувався природою, проведеним часом з родиною і просто кайфував. Щодо подальших планів, не думав. Поки працюю в посиленому режимі. Зйомки, концерти, зустрічі, радий що рух максимально відновився.

Без якого елементу ви не уявляєте свій гардероб?

Я люблю вільний гардероб, зручність. А коли це все підкріплено стилем – ідеально. Тільки недавно зрозумів, як правильно формувати базовий гардероб і набагато легше стало все компонувати.

DJ JULIK став експертом сотні суддів на шоу "Співають всі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Одягу якого дизайнера віддаєте перевагу?

Зараз співпрацюю з талановитим дизайнером Олегом Садніцьким, який теж зі Львова. Наша співпраця вийшла легкою, комфортною і продуктивною. Також дружу і мені подобається те, що робить Андре Тан.

Плани на осінь вже є?

Звісно. Буде сезон "днів міст", концертів і корпоративів. Нарешті, я можу доторкнутися, обійняти людей, побачити усмішки. Планів у календарі багато, хай буде сприятлива атмосфера з коронавірусом, і всі будуть здорові! А за графіком концертів, стежте в Інстаграм.

Як відбуваються зйомки шоу Співають всі – дивіться відео:

Раніше стало відомо, що переможець нового шоу "Співають всі!" отримає півмільйона гривень.