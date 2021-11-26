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Унікальний дует: Олег Винник та Оля Полякова заспівають на одній сцені

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
26 листопада, 15:37
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Спеціально для "Новорічної Маски на каналі "Україна", яка вийде в ефірі каналу "Україна" 31 грудня о 20:00, знаменитості об'єднаються та представлять запальну дуетну композицію "Длинноногое счастье"
Олег Винник та Оля Полякова заспівають разом у новорічному випуску шоу "Маска"
Олег Винник та Оля Полякова заспівають разом у новорічному випуску шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Нещодавно Оля Полякова шокувала всіх відвертою заявою про спільну дитину з Олегом Винником, чим викликала безліч запитань у шанувальників

Відтепер у нас велике кохання з Олегом, тому що ми разом робимо дитину. Вчора ми цим займалися шість годин поспіль. Я прийшла додому трохи весела та о 3 годині ночі. А сьогодні зустріла Олега – він був трохи втомлений", – зізнавалася кілька місяців тому Оля Полякова на знімальному майданчику гіпершоу "Маска".

Весь цей час шанувальники артистів з нетерпінням чекали на подробиці цієї інтригуючої історії. Виявляється, вже кілька місяців Олег та Оля працюють над своєю першою дуетною піснею.

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Оля питала мене про дует ще 3-4 роки тому, але взялися за нього ми тільки зараз. Як їй лише вистачало терпіння – не знаю. Текст мені надіслав продюсер рік тому, але тоді я був настільки зайнятий, що не мав часу над ним попрацювати. І ось минуло ще 9 місяців, і я запропонував Олі музичний матеріал. Ми зустрілися у мене в офісі, було дуже голосно, бо Оля така – вона любить життя, людей, все, що робить. І все склалося, ми народили наш дует", – розповів Олег Винник телеканалу "Україна".

Олег Винник та Оля Полякова "запалять" сцену "Новорічної Маски на каналі
Олег Винник та Оля Полякова "запалять" сцену "Новорічної Маски на каналі "Україна" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Прем'єру спільної композиції "Длинноногое счастье" Олег Винник та Оля Полякова представлять у грандіозному шоу "Новорічна Маска на каналі "Україна", яке вийде в ефірі 31 грудня о 20:00. Але це ще не всі сюрпризи, які приготували зіркові детективи до святкового шоу каналу "Україна". Чим ще здивують артисти новорічної ночі – дізнаємося скоро.

Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня о 20:00 на каналі "Україна"!

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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