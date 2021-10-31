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У дев'ятому ефірі Танці зі зірками залишили MELOVIN та Ліза Русіна

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
31 жовтня, 23:51
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Цього вечора під загрозою вильоту також опинилися Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, але у вирішальному танцювальному баттлі вони вибороли шанс залишитися на проєкті
MELOVIN та Ліза Русіна залишили "Танці зі зірками"
MELOVIN та Ліза Русіна залишили "Танці зі зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Новий ефір на паркеті був присвячений пісням "Океану Ельзи". Усі учасники ставили номери під улюблені хіти, а члени легендарного українського гурту були присутні у залі та зрідка коментували виступи пар.

Раніше ми розповідали, як пройшов другий випуск найзірковішого та найзагадковішого шоу країни "Маска" на телеканалі "Україна", а також, хто покинув проект.

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Так, під загрозою вильоту були Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, MELOVIN та Ліза Русіна, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. За підсумками "танцю за життя" проєкт залишили Меловін та Ліза.

Дивіться останній виступ MELOVIN'а та Лізи Русиної на "Танцях з зірками":

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У своїй прощальній промові Меловін подякував партнерці за її старання і віддачу та поцілував її. Співак також дозволив собі сказати нецензурне слово, на що Катерина Кухар лише закрила обличчя рукою.

Взагалі Мел став одним із найскандальніших учасників цього сезону танців. З перших ефірів він сварився з Катериною Кухар, приносив їй моторошні подарунки, а тиждень тому артист різко висловився про Ілону Гвоздьову, яка раніше назвала Лізу Русіну найнепрофесійнішою танцівницею сезону.

Ілона Гвоздьова розкритикувала новий сезон "Танців з зірками"
Ілона Гвоздьова розкритикувала новий сезон "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/ilonagvozdeva

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Зазначимо, що турнірну таблицю у дев'ятому ефірі "Танців з зірками" очолили Артур Логай та Анна Кареліна, аутсайдерами виявилися Олександра Зарицька та Юрій Мєшков.

Турнірна таблиця у дев'ятому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом усього ефіру шоу

Раніше ми писали, що Катерина Кухар уперше прокоментувала чутки про вагітність, які з'явилися в Мережі минулої неділі після попереднього ефіру танців.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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