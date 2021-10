У новому випуску шоу Співають всі! з'явиться учасник з голосом Зеленського і Остапчука

2 жовтня в шостому випуску суперпопулярного талант-шоу "Співають всі!" на сцену вийде учасник, який поб'є різноманітністю голосів, адже він може спародіювати будь-кого – від президента до ведучого Володимира Остапчука! Можливо, саме він отримає півмільйона гривень у фіналі шоу

Що буде в шостому випуску "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

Під час перегляду нового випуску популярного вокального шоу "Співають всі!" глядачі телеканалу "Україна" познайомляться з новими учасниками і визначаться зі своїми фаворитами.

На сцені з'являться не тільки досвідчені співаки, а й представники найрізноманітніших професій, студенти і школярі. Одним з таких стане молодий чоловік, ведучий зі Львова.

Мені подобається такий мужній і брутальний чоловік! Так хочеться цієї справжньої чоловічої енергії, хочеться року, – коментує зіркова експертка шоу "Співають всі!" Солоха.

Солоха на шоу Співають всі! / Фото: телеканал "Україна"

Поява учасника шокує кожного з членів журі, адже представляючи себе мужній красень заговорить голосами відомих людей.

Я правильно зрозуміла, що рукою він показав відсутність обручки? – зазначила капітан Наталія Могилевська. – А голос у нього, як у Володимира Зеленського!

Наталя Могилевська на шоу Співають всі! / Фото: телеканал "Україна"

Крім того, львів'янин вразить ведучого телеканалу "Україна" Володимира Остапчука, повторивши його голос, і виконає пісню зіркового гостя випуску, мегапопулярного DZIDZIO.

Гарно, красиво! Тільки ти почав говорити, я подумав: "О, яка талановита людина!" Обрав мою пісню – клас! Але ти зрозумів, що мої пісні не так легко співати – всі вокалісти думають, що там немає нічого такого. Насправді ж там все дуже глибоко, закопано – це треба розгадати… – ділиться враженнями Дзідзьо.

DZIDZIO на шоу Співають всі! / Фото: телеканал "Україна"

Чи вдасться учаснику шоу "Співають всі!" підкорити суддів і самого DZIDZIO та потрапити у фінал, глядачі дізнаються вже в цю суботу, 2 жовтня, о 21:00 в ефірі телеканалу "Україна" .

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

