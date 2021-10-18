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У сьомому ефірі Танці з зірками покинули дві пари (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
18 жовтня, 00:14
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Ще тиждень тому дві пари мали піти з проєкту, але тоді зіркові судді танців не змогли визначитися і залишили аутсайдерів ефіру в шоу
Хто покинув "Танці з зірками" 2021 сьомому ефірі
Хто покинув "Танці з зірками" 2021 сьомому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Цього вечора на "Танцях з зірками" глядачі все ж попрощалися з чотирма учасниками. Під загрозою вильоту опинилися три пари: Діма Каднай і Аліна Лі, Джамала і Антон Нестерко, Стас Горуна і Даніелла Преап.

Першими паркет залишили Джамала і Антон Нестерко, які набрали найменшу кількість балів від журі і голосів від глядачів.

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Далі дві пари пройшли випробування "танцем за життя" і зірковим суддям все ж довелося робити вибір. У підсумку проєкт "Танці з зірками" покинули Стас Горуна і Даніелла Преап.

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Ось так виглядала турнірна таблиця в кінці ефіру. Її очолили Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, а на нижній сходинці розташувалися Джамала і Антон Нестерко.

Турнірна таблиця в сьомому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом всього ефіру.

Темою сьомого випуску "Танців з зірками" були українські хіти. Четвертою запрошеною суддею цієї неділі була Настя Каменських, а ведучою на балконі – Оля Полякова.

Дивіться, як проходить фінальна підготовка до другого сезону гіпершоу "Маска", який стартує на телеканалі "Україна" вже 23 жовтня.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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