У Мережі обурені вильотом Фагота з Танців з зірками: "Мала піти Власова!"

П'ятий ефір "Танців з зірками" був присвячений кіно – пари танцювали в образах відомих персонажів. Несподівано проєкт покинули Фагот та Катерина Трішина, які раніше вже опинялися під загрозою вильоту, але їх рятували.
У зоні ризику разом із ними були Євгенія Власова і Макс Леонов.
Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом усього ефіру шоу.
У соцмережах вирують суперечки про те, що з танців пішла зовсім не та пара, а Фагот, на думку користувачів, танцює краще, ніж Євгенія Власова, Меловін і Джамала.
Ось, що про це пишуть у Мережі:
- "Стриманий, приємний, сумлінний, не скандальний. Такі не цікаві для шоу, на жаль"
- "Серйозно? Коли вже ця Власова покине шоу?"
- "Вже блювати хочу від того Меловіна, він мав вилетіти, а не Фагот. Що за несправедливість"
- "У цьому сезоні так багато несправедливого, як ніколи. Меловіну ставлять низькі бали, щоб більше грошей витягнути з голосування фанів. Джамалу все за щось хвалять, "обціловують"
- "Ну Джа набагато слабкіша за Фагота"
- "Будемо чесними, Фагот хоч танцював. Джа взагалі без пластики і розвитку танцю, Мел просто епатаж, він навіть не схуд"
У п'ятому випуску шоу "Танці з зірками" Фагот і Катерина Трішина виконали повільний вальс. Дивіться, як це було:
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