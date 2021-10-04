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У Мережі обурені вильотом Фагота з Танців з зірками: "Мала піти Власова!"

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 08:44
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Минулого вечора танцювальний проєкт покинули Фагот та Катерина Трішина. Хоча долю учасників вирішували глядачі, багато хто з них не згоден із результатами ефіру
Фагот покинув шоу "Танці з зірками" в п'ятому ефірі
Фагот покинув шоу "Танці з зірками" в п'ятому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

П'ятий ефір "Танців з зірками" був присвячений кіно – пари танцювали в образах відомих персонажів. Несподівано проєкт покинули Фагот та Катерина Трішина, які раніше вже опинялися під загрозою вильоту, але їх рятували.

У зоні ризику разом із ними були Євгенія Власова і Макс Леонов.

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Євгенія Власова і Макс Леонов, Катерина Трішина і Фагот у п'ятому випуску "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом усього ефіру шоу.

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У соцмережах вирують суперечки про те, що з танців пішла зовсім не та пара, а Фагот, на думку користувачів, танцює краще, ніж Євгенія Власова, Меловін і Джамала.

Ось, що про це пишуть у Мережі:

  • "Стриманий, приємний, сумлінний, не скандальний. Такі не цікаві для шоу, на жаль"
  • "Серйозно? Коли вже ця Власова покине шоу?"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1
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  • "Вже блювати хочу від того Меловіна, він мав вилетіти, а не Фагот. Що за несправедливість"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "У цьому сезоні так багато несправедливого, як ніколи. Меловіну ставлять низькі бали, щоб більше грошей витягнути з голосування фанів. Джамалу все за щось хвалять, "обціловують"
  • "Ну Джа набагато слабкіша за Фагота"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

  • "Будемо чесними, Фагот хоч танцював. Джа взагалі без пластики і розвитку танцю, Мел просто епатаж, він навіть не схуд"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

У п'ятому випуску шоу "Танці з зірками" Фагот і Катерина Трішина виконали повільний вальс. Дивіться, як це було:

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    Інна Петрова
    Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

    Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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