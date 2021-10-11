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У шостому ефірі Танці з зірками покинули Lida Lee і Олексій Базела (відео)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 00:33
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Новий випуск танцювального шоу був присвячений кумирам, яким учасники зобов'язані своїм успіхом. Покинути шоу повинні були дві пари, та щось пішло не так
"Танці з зірками" в 6 ефірі покинули Ліда Лі і Олексій Базела
"Танці з зірками" в 6 ефірі покинули Ліда Лі і Олексій Базела / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Несподівано для глядачів, в шостому ефірі з проєктом попрощалися Ліда Лі і Олексій Базела. Під загрозою вильоту також були Олександра Зарицька та Юрій Мєшков, Ольга Харлан та Дмитро Дікусар.

На початку випуску було оголошено, що танці покинуть дві пари, та судді не змогли обрати між учасниками і перенесли рішення на наступну неділю.

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Lida Lee і Олексій Базела – Пасодобль – Танці з зірками 2021:

Турнірну таблицю на цей раз очолили Артур Логай і Анна Кареліна, аутсайдерами виявилися Олександра Зарицька та Юрій Мєшков.

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Турнірна таблиця в шостому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом всього ефіру шоу.

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Четвертою запрошеною суддею шостого випуску стала Юлія Саніна, яка брала участь в попередньому сезоні "Танців з зірками", а ведучою на балконі була Маша Єфросиніна.

Недільний вечір на паркеті був присвячений кумирам учасників. Зірки розповідали зворушливі історії про людей, які надихали їх і допомагали повірити в себе.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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