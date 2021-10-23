Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Ворскла - Шахтар: онлайн 🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж

Трагедія з Болдвіном

Євробачення 2022

Miss Ukraine

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

У шоу Маска покажуть сім нових персонажів: дивіться прем'єру другого сезону сьогодні ввечері

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
23 жовтня, 15:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У суботу, 23 жовтня, на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра нового сезону найзагадковішого шоу країни. Не пропустіть початок о 21:00!
Що покажуть в першому випуску шоу "Маска"
Що покажуть в першому випуску шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Понад півроку очікування другого сезону найпопулярнішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" позаду. Сьогодні глядачі познайомляться з першої сімкою дивовижних учасників, які протягом десяти тижнів будуть веселити, заплутувати і вражати нас своїми талантами.

У першому випуску "Маска" на сцену вийдуть сім неймовірних героїв – високотехнологічний Робот, запальний Баян, бунтар Котик, чарівна Фея, іронічне Порося, сентиментальна жирафа і суперечливий Кажан.

Реклама

Робот – один з персонажів нового сезону шоу "Маска"
Робот – один з персонажів нового сезону шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Усі вони – учасники другого сезону масштабного проєкту телеканалу "Україна", які зроблять усе можливе, щоб заплутати глядачів і зіркових детективів та якомога довше залишитись нерозсекреченими.

Величезна команда гіпершоу працювала над новим сезоном понад півроку, щоб подарувати глядачам незабутні емоції. А режисери-постановники Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман обіцяють нам шоу світового масштабу.

Реклама

Якщо в першому сезоні ми трохи насторожено втілювали свої ідеї в життя, то тепер пустимо в хід усі заборонені прийоми – важка артилерія буде! – інтригують вони. – Ми отримуємо величезне задоволення, коли створюємо номери для "Маски", тому приготуйтеся сміятися, дивуватися, розчулюватися та, як і ми самі, відгадувати зірок під масками.

Котик з'явиться в першому випуску нового сезону гіпершоу "Маска"
Котик з'явиться в першому випуску нового сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

До речі, у другому сезоні режисери будуть залучати до постановок учасників зіркових детективів NK | Настю Каменських, Олега Винника, Олю Полякову, Андрія Данилка та DZIDZIO, а в деяких виступах візьмуть участь самі.

Так, в першому випуску Ярослав Губський зіграє головну роль в номері одного з героїв і перетвориться на бога кохання.

Реклама

Режисер Ярослав Губський в першому випуску "Маски"
Режисер Ярослав Губський в першому випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Ну а скільки ж перевтілень приготував у новому сезоні для глядачів ведущий Володимир Остапчук?

У мене буде вісім неповторних образів, один із них – жіночий. Це героїня одного дуже популярного фільму. Не скажу, якого саме, але знайти спеціальні танцювальні туфлі 43 розміру на підборах було непросто. Та нам все вдалося, бо "МАСКА" – це найкраще шоу планети. Вмикайте канал "Україна" вже сьогодні о 21:00, ми вас точно здивуємо! – переконує Володимир Остапчук.

Дивіться довгоочікувану прем'єру нового сезону найпопулярнішого і найтаємничішого на українському телебаченні і в усьому світі шоу "Маска" щосуботи з 23 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна".

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Опитування
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти