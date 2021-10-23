У шоу Маска покажуть сім нових персонажів: дивіться прем'єру другого сезону сьогодні ввечері

У суботу, 23 жовтня, на телеканалі "Україна" відбудеться прем'єра нового сезону найзагадковішого шоу країни. Не пропустіть початок о 21:00!

Що покажуть в першому випуску шоу "Маска" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Понад півроку очікування другого сезону найпопулярнішого і найзагадковішого на українському телебаченні шоу "Маска" позаду. Сьогодні глядачі познайомляться з першої сімкою дивовижних учасників, які протягом десяти тижнів будуть веселити, заплутувати і вражати нас своїми талантами.

У першому випуску "Маска" на сцену вийдуть сім неймовірних героїв – високотехнологічний Робот, запальний Баян, бунтар Котик, чарівна Фея, іронічне Порося, сентиментальна жирафа і суперечливий Кажан.

Реклама

Робот – один з персонажів нового сезону шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Усі вони – учасники другого сезону масштабного проєкту телеканалу "Україна", які зроблять усе можливе, щоб заплутати глядачів і зіркових детективів та якомога довше залишитись нерозсекреченими.

Величезна команда гіпершоу працювала над новим сезоном понад півроку, щоб подарувати глядачам незабутні емоції. А режисери-постановники Костянтин Томільченко, Олександр Братковський, Ярослав Губський і Сергій Гуман обіцяють нам шоу світового масштабу.

Реклама

Якщо в першому сезоні ми трохи насторожено втілювали свої ідеї в життя, то тепер пустимо в хід усі заборонені прийоми – важка артилерія буде! – інтригують вони. – Ми отримуємо величезне задоволення, коли створюємо номери для "Маски", тому приготуйтеся сміятися, дивуватися, розчулюватися та, як і ми самі, відгадувати зірок під масками.

Котик з'явиться в першому випуску нового сезону гіпершоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

До речі, у другому сезоні режисери будуть залучати до постановок учасників зіркових детективів NK | Настю Каменських, Олега Винника, Олю Полякову, Андрія Данилка та DZIDZIO, а в деяких виступах візьмуть участь самі.

Так, в першому випуску Ярослав Губський зіграє головну роль в номері одного з героїв і перетвориться на бога кохання.

Реклама

Режисер Ярослав Губський в першому випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Ну а скільки ж перевтілень приготував у новому сезоні для глядачів ведущий Володимир Остапчук?

У мене буде вісім неповторних образів, один із них – жіночий. Це героїня одного дуже популярного фільму. Не скажу, якого саме, але знайти спеціальні танцювальні туфлі 43 розміру на підборах було непросто. Та нам все вдалося, бо "МАСКА" – це найкраще шоу планети. Вмикайте канал "Україна" вже сьогодні о 21:00, ми вас точно здивуємо! – переконує Володимир Остапчук.

Дивіться довгоочікувану прем'єру нового сезону найпопулярнішого і найтаємничішого на українському телебаченні і в усьому світі шоу "Маска" щосуботи з 23 жовтня о 21:00 на телеканалі "Україна".

Ще новини на тему: