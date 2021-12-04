У шоу Маска з'явилася Норка, яка поцілувалась із Данилком. Дивіться, яка зірка стала гостею 7-го ефіру

У сьогоднішньому випуску суперпопулярного шоу-детектива "Маска" на сцені з'явилася найочікуваніша гостя шанувальників Андрія Данилка – Норка

На шоу "Маска" розсекретили нового персонажа - Норку / Фото: телеканал "Україна"

Відверта і розкута героїня довго грала із зірковими детективами, поки ті не попросили зняти з неї маску. Так стало відомо, що в костюмі Норки ховалася відома співачка Даша Астаф'єва!

З'явившись у залі гіпершоу "Маска", Норка одразу викликала бурю емоцій глядачів. А коли звернулася до зіркового детектива Андрія Данилка "Андрюшо" – зовсім заплутала експертів.

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Взагалі не розумію, хто може так звертатись до мене… таких уже немає, – сміючись, прокоментував Андрій Данилко в ефірі телеканалу "Україна".

Андрій Данилко в шоу "Маска" / Фото: прес-служба

Жіноча та відверта учасниця виконала хіт "In Your Eyes" Кайлі Міноуг, а завершуючи виступ, красиво впала на підлогу. Що наштовхнуло Олю Полякову на цікаву думку:

Я все зрозуміла! Так еротично впасти могла лише Даша Астаф'єва! – запевнила Оля Полякова.

Прислухався до версії колеги і сам Андрій Данилко і зазначив, що костюм без трусиків для співачки є досить характерним, адже якось на червоній доріжці відомого чоловічого журналу Астаф'єва кинула трусики у журналіста.

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Заплутані зіркові детективи почали одноголосно скандувати: "Маску, маску!". Так, глядачі дізналися, що так вдало провести експертів вдалося співачці Даші Астафієвій.

Андрюшо, як ти міг мене не впізнати?! Такою шаленою можу бути тільки я! А тепер поцілунки і побільше! – звернулася до Андрія Данилка Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва у сьомому випуску "Маски" / Фото: телеканал "Україна"

Після цих слів Даша Астаф'єва та Андрій Данилко справді поцілувалися! Отак номер!

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Андрій Данилко поцілував Дашу Астаф'єву у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

Дуже дякую за можливість заспівати для вас, залюбки б залишилась не на один номер! А ще скористуюсь нагодою і скажу – хай краще Норка веселить вас так, ніж шубою! Не носіть шуби з норки, будь ласка, – додала Астаф'єва в ефірі "Маски".

До речі, зіркові детективи мали багато варіантів, хто ж може ховатися в костюмі Норки. Звучали імена Маші Єфросініної, Камалії, Олени Вінницької та навіть ALEKSEEV.

Дивіться відео, як Норка зняла маску:

Дивіться улюблене шоу мільйонів "Маска" щосуботи о 21:00 на телеканалі "Україна".

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