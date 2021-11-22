У шоу Новорічна Маска з'явиться гламурна та мила лижниця Миша

Телеканал "Україна" в останні години 2020 покаже масштабне святкове шоу "Новорічна Маска". На глядачів чекають неперевершені номери та нові зимові персонажі

Дивіться святкове шоу "Новорічна МАСКА" / Фото: пресслужба

Однією із загадкових учасниць стане дуже мила Миша на лижах. У новорічному випуску шоу-детектива "Маска" вона буде справжнім сюрпризом для зіркових експертів та глядачів. Маленька героїня у яскравому костюмі підкорить серце кожного. Проте сама Миша вирішила погратися з детективами і замість промовистих підказок дала їм лише порожній конверт.

Я надзвичайно мімішна та грайлива. Подивіться тільки на мої чарівні довгі вії рожевого кольору, які так виразно підкреслюють сяючий погляд! На сцені цього шоу я запалюватиму нові і давно відомі вам вогники. Будьте уважні, – інтригує учасниця грандіозного шоу "Новорічна Маска" Миша на лижах.

Мила лижниця Миша – новий персонаж "Новорічної маски" / Фото: пресслужба

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Крім того, загадкова героїня виявилася володаркою найдовших вусів на проекті – вони опускаються до підлоги! А у якості святкових аксесуарів їй дісталися лижі та палиці, прикрашені блискітками рожевого кольору.

На сцені героїня виконає знайому кожному пісню "А снег идет" з фільму "Кар'єра Діми Горіна" – це ще більше заплутає зіркових детективів, адже, побачивши Мишу на лижах, вони одразу винесли свій вердикт – "Це Jerry Heil!". Однак чи вдалося їм вгадати цього разу?

Мені так подобається "Новорічна Маска"! Тут так багато нових героїв та відомих людей. Це справді неймовірне свято! – Коментує зірковий детектив гіпершоу "Маска", співачка NK | Настя Каменських.

Шоу "Новорічна Маска" поєднає найпопулярніших артистів країни. У святкову ніч допомагати постійним детективам шоу відгадувати знаменитостей під масками будуть їхні колеги – зіркові гості, серед яких співачки Наталія Могилевська, Злата Огнєвіч, Анастасія Приходько та багато інших знаменитостей.

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Дивіться найзагадковішу прем'єру "Новорічна Маска" 31 грудня на каналі "Україна"!

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