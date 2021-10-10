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В шоу Співають всі! виступила дружина відомого музиканта

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
10 жовтня, 16:47
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У сьомому випуску суперпопулярного талант-шоу зіркова "сотня" визначила імена двох останніх фіналістів, які вже наступного тижня боротимуться за головний приз проєкту – півмільйона гривень. Дивіться, хто підкорив найсправедливіше журі
Дружина відомого музиканта стала фіналісткою суперпопулярного шоу «Співають всі!»
Дружина відомого музиканта стала фіналісткою суперпопулярного шоу «Співають всі!» / Фото: телеканал "Україна"

Першим в сьомому випуску "Співають всі!" пройшов до фіналу 13-річний Єгор Уманець з Одеси. Його виконання хіта "Creep" групи "Radiohead" підкорило всіх і з результатом 99 балів Єгор автоматично пройшов у фінал.

Хлопець уже впевнений, що хоче пов'язати своє життя з музикою і навіть в досить юному віці за крок від того, щоб випустити свій перший альбом, твори якого створив він сам.

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Я старанно готувався до виходу на сцену шоу "Співають всі!", тому що у мене була неймовірна кількість пісень, з якими я міг приїхати сюди, але хотів обрати найкращу, яка б пасувала мені і була відчута кожним, – розповідає фіналіст вокального шоу каналу "Україна" Єгор Уманець. – Побачивши на табло 99 балів я не повірив очам і саме в цей момент дуже розхвилювався. Але я радий, що все так склалось! Тепер готуватимусь до фіналу – спробую підкорити журі ліричною композицією.

Єгор Уманець на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

За друге місце у фіналі шоу на цей раз довелося поборотися 30-річній ODARA, дружині відомого музиканта і композитора Євгена Хмари, і 43-річному Василю Лгаю з Києва, який неодноразово був учасником різних співочих проєктів, проте поки не зміг досягти успіху в шоу-бізнесі.

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Та після другого виступу учасників з результатом 90 проти 60 балів, фіналісткою шоу стала ODARA.

Чесно зізнаюсь, виступати було досить складно, адже за 5 років декрету я відвикла від того відчуття, коли тебе хтось оцінює. Так, в цей час я співала, але вдома у колі друзів або ж 1-2 пісні на концертах чоловіка. Проте там ніхто не оцінює – слухають і все. Я мріяла звучати, дуже сумувала за цим, тож неймовірно рада тому, що мій виступ так високо оцінили", – поділилась ODARA за лаштунками проєкту "Співають всі!".

ODARA на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

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Не втримався від коментаря і чоловік учасниці, відомий музикант Євген Хмара, який весь час був на зірковій "стіні":

Насамперед я хочу перепросити Дашу, бо заявку на це шоу подав саме я. Я знаю, що моя дружина молила Бога, щоб він подарував їй пісні, а коли в нас з’явились дітки, ця мрія здійснилась. Ці пісні просто чарівні, тому я хочу, щоб їх почув весь світ!" – зізнався зірковий експерт шоу "Співають всі!" Євген Хмара.

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

Дивіться фінал грандіозного талант-шоу "Співають всі!" наступної суботи, 16 жовтня, о 21:00 на телеканалі "Україна". Всі випуски також доступні ексклюзивно на OLL.TV!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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