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Ведучий "Холостячки" натякнув на відносини Злати з одним із фіналістів.

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
8 грудня, 11:08
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Вже за два дні, у п'ятницю, в ефірі пост-шоу проекту "Холостячка" нарешті стане відомо, як склалося життя всіх учасників реаліті та кому насправді віддала своє серце Злата Огнєвіч
Григорій Решетник та Злата Огнєвіч
Григорій Решетник та Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Після завершення проекту "Холостячка" багатьох цікавить питання, з ким же збудувала свої стосунки Злата Огнєвіч. Адже в анонсі пост-шоу стало зрозуміло, що з переможцем проекту Андрієм Задворним холостячка розлучилася.

Підігрівати інтерес до випуску шоу про життя після проекту став його ведущий Григорій Решетник. У своєму Instagram він виставив фотографію разом із Златою та Дмитром Шевченко. На ній холостячка та фіналіст виглядають щасливими, але разом вони чи ні залишається лише здогадуватися.

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Решетник натякнув на відносини Злати з Дімою
Решетник натякнув на відносини Злати з Дімою / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Водночас багато коментаторів не вірять у те, що кілька все-таки склалася . Дехто вважає, що ведущий проекту намагається лише заплутати телеглядачів.

  • "Якщо Гріша виставляє то так, ніби вони разом, то це на тисячу відсотків так не буде!"
  • "Гришу, вистачить інтриг. Вони не разом"
  • "Уже багато хто розуміє, те, що ви показуєте, з точністю навпаки!"
  • "Це все інтрига"
Скріншот – instagram.com/grisha_reshetnik

Трохи пізніше Решетник опублікував ще одне фото . Цього разу з Максимом Тарапатою, якого вважали головним претендентом на серце Злати, але вони залишили проєкт за крок від фіналу.

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Це – життя...і воно...непередбачуване... – підписав публікацію Решетник.

Ведучий проекту підтримує Макса Тарапату
Ведучий проекту підтримує Макса Тарапату / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

У те, що Огнєвіч та Тарапата зійшлися вірить більша кількість людей, адже нещодавно пару помітили під час спільної прогулянки у Києві .

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