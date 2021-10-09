Повернувся один з учасників: коротко про четвертий випуск Холостячки-2

У четвертому епізоді шоу "Холостячка-2" учасники дивували Злату Огнєвіч своїми талантами, а Злата теж встигла вразити чоловіків. А також одна з учасників повернувся на проєкт

Як пройшов четвертий випуск шоу "Холостячка-2" - найцікавіші подробиці / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

Ми вже повідомляли, хто залишив проєкт у четвертому випуску "Холостячки-2" – одразу два учасники вирушили додому. А тепер пропонуємо дізнатися найяскравіші подробиці четвертого епізоду реаліті.

Повернення поліцейського

На проєкт в цьому випуску через 10 днів повернувся поліцейський Олександр Борзенко – він був змушений виїхати на спецзавдання. Все пройшло відмінно і наш "Джеймс Бонд" знову готовий підкорювати серце Злати. На початку випуску він провів урок самооборони.

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Схоже, що у Злати постала симпатія до Олександра, якщо вона відразу після побачення вручила йому троянду.

Скріншот: відео

Лови хвилю

Далі Злату Огнєвіч чекало побачення з Богданом Коломейком. Однак тут несподівано "увірвався" Максим Тарапата, у якого було право за своїм бажанням приєднатися до будь-якого індивідуального побачення суперників.

Тріо вирушило на Дніпро вчитися плавати на електрофойлі.

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Скріншот: відео

У підсумку так вийшло, що Злата кликала на побачення Богдана, але провела майже весь час з Максом: чоловік приділяв їй увагу і турботу, на відміну від Богдана, який швидше хотів показати, який він "крутий" і навчитися швидко кататися на електрофойлі, ніж цікавитися Холостячкою.

Побачення з Васко і Романом

Також Злата встигла сходити на побачення з Романом Свечкоренком, де він розповів жалісну історію про свою родину, і болгарським тенісистом Васко Младеновим.

Разом із Васко і Романом Злата репетирувала номер для майбутнього конкурсу талантів. Вони влаштували театр тіней. За сюжетом Злата вибирає між двома хлопцями, а в кінці номера видає троянду тому, хто їй сподобався – дуже символічно.

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Скріншот: відео

Конкурс талантів

Ще один цікавий момент випуску – конкурс талантів, де переможець отримує троянду. Чоловіки всіляко себе проявляли: Олег Плахотнюк танцював в образі Елвіса Преслі, Андрій Хвірткевіч гадав на картах Таро, Вінченцо Дулепа показував акробатичний номер, а Влад Ясько взагалі намалював Злату клеєм. Завданням Огнєвіч було висипати блискітки на полотно з клеєм, після чого вийшов повноцінний портрет співачки.

Скріншот: відео

Але троянду в результаті отримав Андрій Задворний, який розсмішив Злату своїм стендапом.

Фото: Instagram

Але не тільки чоловіки дивували Злату, а й Злата – чоловіків. Учасників чекав сюрприз у вигляді "гарячого" танцю Холостячки у напівпрозорому костюмі.

Скріншот: відео

У цьому випуску один учасник повернувся на проєкт, а двоє – залишили шоу, таким чином за серце Злати Огневич залишилося боротися 10 чоловіків.

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