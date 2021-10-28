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Володимир Остапчук перетворився на маніяка-вбивцю на шоу Маска

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
28 жовтня, 20:04
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30 жовтня о 21:00 в ефірі каналу "Україна" вийде другий випуск найпопулярнішого шоу "Маска". Глядачі познайомляться із другою сімкою таємничих учасників
Володимир Остапчук здивує перетворенням
Володимир Остапчук здивує перетворенням / Фото: пресслужба

У новому випуску шоу ведущий Володимир Остапчук покаже своє перше вражаюче перевтілення сезону. Він перетвориться на страшного персонажа фільму "Жах на вулиці В'язів" Фредді Крюгера.

На створення жахливого образу пішло більше чотирьох годин :

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Спочатку мені на голову одягли спеціальну штуку з матеріалу, що нагадує гуму. Після цього на обличчя почали наносити такий пластичний матеріал на кшталт силікону, – згадує ведущий.

Володимир Остапчук у новому образі на шоу "Маска"
Володимир Остапчук у новому образі на шоу "Маска" / Фото: пресслужба

Щоб працювати у такому образі, як і у всіх костюмах із шоу "Маска", потрібна хороша витривалість:

Процес, звичайно, дуже копіткий, я навіть не уявляю, як люди знімаються в кіно і кілька місяців ходять із таким гримом. Це ж просто інше обличчя! Все нереально потіє, тож мені у "голові" зробили вентиляцію, щоб було трохи легше, – розповідає Остапчук.

Цим перетворенням ведущий добряче налякав зіркових детективів, особливо співачку Настю Каменських Виявляється, з цим персонажем у неї пов'язані не найприємніші спогади. Але самому Володимиру його образ до душі:

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Насправді не такий уже я страшний – ну подивіться на мене, – каже телеведучий.

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