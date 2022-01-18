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"Ігри талантів": названі імена всіх режисерів-постановників шоу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 16:33
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Незабаром вийде на екрани шоу за всесвітньо відомим форматом Game of Talents. В Україні воно отримало назву "Ігри талантів". Хто стоїть за унікальними постановками, дізнайтеся далі.
Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик допомагають створити воістину грандіозне шоу "Ігри талантів"
Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик допомагають створити воістину грандіозне шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Після грандіозного успіху шоу "МАСКА" канал "Україна" знову інтригує глядачів новинкою. Так, незабаром стартує розважальне шоу "Ігри талантів " за всесвітньо відомим форматом Game of Talents компанії Fremantle, яке з перших хвилин вразить глядачів неймовірними здібностями учасників та ясркавими постановками.

За видовищні ефекти варто також дякувати трьом талановитим режисерам-постановникам, які працюють над новим масштабним проектом "Ігри талантів". Це Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик.

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Марія Коростелева має багатий досвід роботи з українськими зірками. Вона – режисер-постановник сольних шоу-програм та виступів для Наталії Могилевської, Jamala, ALEKSEEV, Alina Pash, Krut, гуртів "НЕАНГЕЛИ", KAZKA, The Erised, Fo Sho, Національних відборів "Євробачення", показів Ukrainian Fashion Week; засновниця мистецької групи "Культ", креативний продюсер фестивалю Art saved life та переможниця міжнародних фестивалів у галузі кіно та перформативних мистецтв у США, Нідерландах, Іспанії, Німеччині. Марія зазначає, що шоу "Ігри талантів" стало для неї справжнім викликом.

Марія Коростельова працювала з багатьма українськими знаменитостями
Марія Коростельова працювала з багатьма українськими знаменитостями / Фото: пресслужба

Щодня підготовки до шоу – це як окрема пригода, в яку ми занурилися одразу під час першого кастингу, – каже режисер-постановник масштабного проекту каналу "Україна" Марія Коростелева. – Почуття інтриги та неймовірного захоплення, коли ти й не підозрюєш, який із сотні талантів потрапить у твою команду та твої режисерські руки, якою мовою говорить цей талант і з якого куточка України чи з якого континенту він приїде показати свої неперевершені здібності. Це дуже цікаво! На нашій сцені зустрінуться понад сто різноманітних талантів, які зводять з розуму та шокують.

Частину ефектних номерів для нового грандіозного шоу каналу "Україна" створює компанія The Hands Production, засновниками та керівниками якої є режисери Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Протягом десяти років вони втілюють найяскравіші теле-, театральні та циркові шоу, концерти, спортивні церемонії з мільйонною аудиторією по всьому світу. Зокрема, вони співпрацювали з артистами DZIDZIO, Олею Поляковою, Олегом Винником, Златою Огневич, гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та багатьма іншими, створювали видовищні номери для "Євробачення" та церемонії відкриття Євро-2012, урочисті заходи державного рівня інших країн світу

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Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик більше 10 років створюють незабутні шоу, концерти та постановки для мільйонної аудиторії у всьому світі
Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик більше 10 років створюють незабутні шоу, концерти та постановки для мільйонної аудиторії у всьому світі / Фото: пресслужба

Ми завжди шукаємо неординарні та несподівані рішення для наших номерів. Класичні постановки намагаємося обіграти непередбачувано, часто через парадокс. У шоу "Ігри талантів" насамперед вразимо дивовижними здібностями учасників. Через пандемію та карантин багато класних артистів, які роками працювали в різних куточках світу, зараз перебувають в Україні. Наприклад, глядачі каналу "Україна" матимуть унікальну нагоду побачити виступ відомої на весь світ зірки "Цирка дю Солей",

- коментує режисер нового шоу "Ігри талантів" Юрій Пристаєцький.

Коротко про суть шоу "Ігри талантів"

Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Їхнє завдання – вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, які таланти мають 11 незнайомців. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте почуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

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Як повідомлялося раніше, режисером-постановником нового грандіозного шоу також став Герман Ненов, а ведучим – мегапопулярний DZIDZIO.

Розважальний проєкт по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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