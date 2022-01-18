"Ігри талантів": названі імена всіх режисерів-постановників шоу

Незабаром вийде на екрани шоу за всесвітньо відомим форматом Game of Talents. В Україні воно отримало назву "Ігри талантів". Хто стоїть за унікальними постановками, дізнайтеся далі.

Марія Коростельова, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик допомагають створити воістину грандіозне шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Після грандіозного успіху шоу "МАСКА" канал "Україна" знову інтригує глядачів новинкою. Так, незабаром стартує розважальне шоу "Ігри талантів " за всесвітньо відомим форматом Game of Talents компанії Fremantle, яке з перших хвилин вразить глядачів неймовірними здібностями учасників та ясркавими постановками.

За видовищні ефекти варто також дякувати трьом талановитим режисерам-постановникам, які працюють над новим масштабним проектом "Ігри талантів". Це Марія Коростелева, Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик.

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Марія Коростелева має багатий досвід роботи з українськими зірками. Вона – режисер-постановник сольних шоу-програм та виступів для Наталії Могилевської, Jamala, ALEKSEEV, Alina Pash, Krut, гуртів "НЕАНГЕЛИ", KAZKA, The Erised, Fo Sho, Національних відборів "Євробачення", показів Ukrainian Fashion Week; засновниця мистецької групи "Культ", креативний продюсер фестивалю Art saved life та переможниця міжнародних фестивалів у галузі кіно та перформативних мистецтв у США, Нідерландах, Іспанії, Німеччині. Марія зазначає, що шоу "Ігри талантів" стало для неї справжнім викликом.

Марія Коростельова працювала з багатьма українськими знаменитостями / Фото: пресслужба

Щодня підготовки до шоу – це як окрема пригода, в яку ми занурилися одразу під час першого кастингу, – каже режисер-постановник масштабного проекту каналу "Україна" Марія Коростелева. – Почуття інтриги та неймовірного захоплення, коли ти й не підозрюєш, який із сотні талантів потрапить у твою команду та твої режисерські руки, якою мовою говорить цей талант і з якого куточка України чи з якого континенту він приїде показати свої неперевершені здібності. Це дуже цікаво! На нашій сцені зустрінуться понад сто різноманітних талантів, які зводять з розуму та шокують.

Частину ефектних номерів для нового грандіозного шоу каналу "Україна" створює компанія The Hands Production, засновниками та керівниками якої є режисери Юрій Пристаєцький та Роман Дмитрик. Протягом десяти років вони втілюють найяскравіші теле-, театральні та циркові шоу, концерти, спортивні церемонії з мільйонною аудиторією по всьому світу. Зокрема, вони співпрацювали з артистами DZIDZIO, Олею Поляковою, Олегом Винником, Златою Огневич, гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та багатьма іншими, створювали видовищні номери для "Євробачення" та церемонії відкриття Євро-2012, урочисті заходи державного рівня інших країн світу

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Юрій Пристаєцький і Роман Дмитрик більше 10 років створюють незабутні шоу, концерти та постановки для мільйонної аудиторії у всьому світі / Фото: пресслужба

Ми завжди шукаємо неординарні та несподівані рішення для наших номерів. Класичні постановки намагаємося обіграти непередбачувано, часто через парадокс. У шоу "Ігри талантів" насамперед вразимо дивовижними здібностями учасників. Через пандемію та карантин багато класних артистів, які роками працювали в різних куточках світу, зараз перебувають в Україні. Наприклад, глядачі каналу "Україна" матимуть унікальну нагоду побачити виступ відомої на весь світ зірки "Цирка дю Солей",

- коментує режисер нового шоу "Ігри талантів" Юрій Пристаєцький.

Коротко про суть шоу "Ігри талантів"

Згідно з правилами проєкту, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Їхнє завдання – вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, які таланти мають 11 незнайомців. Гра проходить у три раунди, у яких можна заробити 150 тисяч гривень. Команда, чиє "шосте почуття" або тверезий розрахунок виявляться сильнішими, стає переможцем і забирає грошовий приз.

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Як повідомлялося раніше, режисером-постановником нового грандіозного шоу також став Герман Ненов, а ведучим – мегапопулярний DZIDZIO.

Розважальний проєкт по формату Game of Talents компанії Fremantle вперше вийшов на телеекрани у 2019 році, а вже через два роки локальні версії шоу побачили глядачі у США та багатьох країнах Європи, серед яких Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та Швеція. Україна стала десятою країною, яка готує адаптацію цього неймовірного проекту.

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