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Гвоздьова розбомбила партнерку Меловіна в Танцях з зірками і тепер отримує за це в Мережі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 12:33
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Хореограф стала запрошеною суддею п'ятого ефіру "Танців з зірками" і сама нарвалася на критику глядачів. Ілону звинувачують у зверхності та різкості
Ілону Гвоздьову захейтили в Мережі за суддівство на "Танцях з зірками"
Ілону Гвоздьову захейтили в Мережі за суддівство на "Танцях з зірками" / Фото: YouTube, instagram.com/ilonagvozdeva

І хоча в самому початку вчорашнього ефіру танців Ілона Гвоздьова обіцяла чесне суддівство, користувачі соцмереж дорікають хореографу за її слова про учасників проекту.

В Instagram Гвоздьова опублікувала пост, в якому розповіла, як їй важко далася роль судді, що сидіти за столом і оцінювати пари було складніше, ніж танцювати на паркеті.

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Ілона Гвоздьова в 5 випуску "Танців з зірками" / Фото: YouTube

Ілона додала, що була чесною, навіть якщо її слова комусь не сподобалися:

Я не маю всім подобатися, бо я не ідеальна, проте я жива, щира, честа, в першу чергу із собою, я відчувала й оцінювала серцем, була собою.

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Під час ефіру Ілона Гвоздьова часто висловлювала свою незгоду із думкою Катерини Кухар і навіть критикувала колегу. Вона поцікавилася, чому та, характеризуючи бальні танці, користується лексикою балетного танцю.

Тому що там, де ти вчилася, я викладаю, – відповіла Гвоздьовій прима-балерина.

Ілона Гвоздьова в складі журі 5 ефіру "Танців з зірками" / Фото: YouTube

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Крім того, Гвоздьова сказала партнерці MELOVIN'a, що та недостатньо професійна в танцях.

На сьогоднішній день найслабшою ланкою вашої пари є не досить універсальна партнерка. На жаль. І це видно неозброєним оком, – сказала Ілона Гвоздьова про Лізу Русіній.

Дивіться цей момент у відео:

У соцмережах Ілона Гвоздьова піддалася такій же критиці з боку глядачів і шанувальників:

  • "Вважаю вас кращої танцівницею. Коли ви танцюєте, хочеться дивитися на вас. Але ви дуже задрали свого носа. Ви надто багато собі дозволяєте".

Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva

  • "Поважаю вас як танцівницю, та в журі вам робити поки що нічого. Моя думка: поки не доросли до професійного рівня інших членів журі. Вибачте"

Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva

  • "У мене таке враження, ніби ви так довго чекали, що потрапите в журі і тут вас понесло, аж занадто. І не сподобалася ваша фамільярність з Кухар, і як ви хотіли посказати, що ви така ж професіонал. Ви крута, професійна танцівниця, але до Кухар вам ще треба рости"
  • "Ілоночко, ви коли танцюєте, на вас хочеться дивитися, це красиво і це ваш світ. Але в судді вам не треба, це не ваше"

Скріншот: instagram.com/ilonagvozdeva

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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