Виграй 150 тисяч гривень! Шоу "Ігри талантів" розпочинає масштабний кастинг

Телеканал "Україна" оголошує кастинг учасників у нове інтригуюче шоу "Ігри талантів"! Бажаєш виграти 150 тисяч гривень? Бери участь у кастингу – заповнюй анкету. Головне знати, чого тобі потрібні гроші!

Стартує кастинг на шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Масштабне шоу "Ігри талантів", яке невдовзі стартує на телеканалі "Україна" , запрошує всіх бажаючих взяти участь у кастингу

Для участі у кастингу – заповніть анкету на сайті !

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Проект The Game of Talents активно набирає популярності у всьому світі з 2019. На українському телебаченні шоу такого формату з'явиться вперше.

Звичайні українці та знаменитості зазнають своєї інтуїції та спробують здогадатися, які таланти приховують учасники проекту. Головний приз для переможця – 150 тисяч гривень!

Якщо ти вважаєш, що добре знаєшся на людях і бачиш їх наскрізь, легко можеш відрізнити приборкувач левів від танцівника, факіра від футболіста, акробата від художника шукаємо саме тебе, – кажуть організатори "Ігри талантів".

Згідно з правилами шоу, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Їхнє завдання – вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, які таланти мають 12 незнайомців.

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Ігри Талантів – телеканал "Україна"

Хто може стати учасником проекту "Ігри талантів"?

Учасниками шоу можуть стати чоловіки та жінки старші 18 років із будь-якого куточка України. Для участі не потрібно спеціальних навичок чи умінь.

Досить бути азартним, харизматичним, почуття гумору, розумітися на людях і мати мрію, на що витратити зароблені в шоу гроші.