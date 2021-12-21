Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Трейлер Мавки

Лепс розлучився

Що с Вінником?

Каменських і Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Виграй 150 тисяч гривень! Шоу "Ігри талантів" розпочинає масштабний кастинг

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 14:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Телеканал "Україна" оголошує кастинг учасників у нове інтригуюче шоу "Ігри талантів"! Бажаєш виграти 150 тисяч гривень? Бери участь у кастингу – заповнюй анкету. Головне знати, чого тобі потрібні гроші!
Стартує кастинг на шоу "Ігри талантів"
Стартує кастинг на шоу "Ігри талантів" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Масштабне шоу "Ігри талантів", яке невдовзі стартує на телеканалі "Україна" , запрошує всіх бажаючих взяти участь у кастингу

Для участі у кастингу – заповніть анкету на сайті !

Реклама

Проект The Game of Talents активно набирає популярності у всьому світі з 2019. На українському телебаченні шоу такого формату з'явиться вперше.

Звичайні українці та знаменитості зазнають своєї інтуїції та спробують здогадатися, які таланти приховують учасники проекту. Головний приз для переможця – 150 тисяч гривень!

Якщо ти вважаєш, що добре знаєшся на людях і бачиш їх наскрізь, легко можеш відрізнити приборкувач левів від танцівника, факіра від футболіста, акробата від художника шукаємо саме тебе, – кажуть організатори "Ігри талантів".

Згідно з правилами шоу, у кожному епізоді змагаються дві команди телеглядачів, допомагатимуть яким будуть українські знаменитості. Їхнє завдання – вгадати, керуючись логікою та інтуїцією, які таланти мають 12 незнайомців.

Реклама
Ігри Талантів – телеканал "Україна"

Хто може стати учасником проекту "Ігри талантів"?

Учасниками шоу можуть стати чоловіки та жінки старші 18 років із будь-якого куточка України. Для участі не потрібно спеціальних навичок чи умінь.

Досить бути азартним, харизматичним, почуття гумору, розумітися на людях і мати мрію, на що витратити зароблені в шоу гроші.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти