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"Я вважаю це нечесним": Дмитро Дікусар залишився розчарований фіналом "Танців з зірками"

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
1 грудня, 22:03
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У фіналі проекту "Танці з зірками" кубок переможців здобула пара Артура Логая та Ганни Кареліної, а друге місце дісталося Дмитру Дікусару та Ользі Харлан
Дмитро Дікусар
Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Останній 13-й ефір проекту став найнапруженішим не лише для учасників, а й для телеглядачів. За результатами голосування переможцями сезону "Танців зі зірками" стали Артур Логай та Ганна Кареліна .

Володар другого місця Дмитро Дікусар залишився розчарованим таким результатом.

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Я відчував, що щось подібне має бути. Тому моє розчарування справжнє. По-перше, я підвів Олю. По-друге, я підвів людей, – поділився Дікусар.

Крім того, танцюрист назвав перемогу Логая та Кареліної нечесною . Дікусар впевнений, якби у пари була можливість станцювати "танець за життя" вони могли б стати переможцями , але такого шансу учасники не здобули.

Нехай це буде на совісті тих, хто брав участь у цьому, але нечесно, як на мене. Я вважаю це нечесним, і це не тому, що я скривджений, що у мене немає кубка, він мені не потрібний. Кубок – не варто нічого. Достойна лише честь, справедливість, справжні люди, щире серце та танці, – заявив Дікусар.

Варто зазначити, що не лише хореограф залишився незадоволеним фіналом шоу. Шанувальники проекту також висловились невдоволення і шанували, що переможцями мала стати інша кілька, а проекті " просунули своїх " .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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