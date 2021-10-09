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За місце в фіналі Співають всі! змагатиметься дружина відомого композитора

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
9 жовтня, 16:41
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Цієї суботи, 9 жовтня, телеканал "Україна" покаже сьомий випуск улюбленого шоу мільйонів "Співають всі!". Глядачі дізнаються імена останніх фіналістів, які вже через тиждень боротимуться за перемогу в проєкті і грошовий приз
Що покажуть в сьомому випуску «Співають всі!»
Що покажуть в сьомому випуску «Співають всі!» / Фото: телеканал "Україна"

Однією з учасниць сьомого епізоду грандіозного талант-шоу "Співають всі!" стане загадкова незнайомка на ім'я Дарія.

Та дехто із зіркової сотні впізнає в ній дружину свого колеги.

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А правда, що в цій студії є твій чоловік? – поцікавиться співачка Оля Цибульська.

Судді грандіозного шоу "Співають всі!" почнуть гадати, чиєю ж дружиною може бути учасниця. Сама вона не стала розкривати цю таємницю, а лише мило посміхнулася.

Я радий тебе тут бачити, – звернеться до учасниці ведучий проєкту Володимир Остапчук. – Просто скажу, що цю прекрасну сім'ю я знаю вже багато років. І коли ти вийшла на сцену, я подумав: "Не може бути! У нашій сотні ж є твій чоловік!"

Володимир Остапчук в шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Україна"

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То чиєю ж дружиною виявиться загадкова Дарія? І чи вдасться їй вразити наймасштабніше в нашій країні журі своїм голосом? Дивіться у новому випуску шоу "Співають всі!" в цю суботу, 9 жовтня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC в 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. У серпні Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходить це музичне шоу.

Дивіться всі випуски шоу ексклюзивно на OLL.TV!

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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