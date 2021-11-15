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Запальні тріо з MONATIK та випробовування від глядачів : як пройшов новий ефір Танців з зірками (відео)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
15 листопада, 00:48
В закладинки
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Цієї неділі чотири пари боролися за вихід у півфінал. Учасники виконали по два танці під яскраві хіти MONATIK та один дует не зміг пройти далі. Детальніше про виступи учасників, та хто пішов – у матеріалі
Як пройшов одинадцятий ефір "Танці з зірками".
Як пройшов одинадцятий ефір "Танці з зірками". / Фото: instagram.com/tanci1plus1

В одинадцятому випуску "Танців з зірками" пари виконували перший танець з суддями, а другий – за вибором глядачів. У суддівських кріслах традиційно сиділи Влад Яма, Катерина Кухар та Макс Чмерковський. Запрошеним суддею став Дмитро Монатік.

До речі, вчора у новому випуску гіпершоу "Маска" викрили ще одного персонажа – Совеня. Під маскою опинився фронтмен відомого рок-гурту.

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Тріо-виступи

Відкривали вечір Дмитро Каднай, Аліна Лі та Влад Яма гарячим танго під трек Vitamin D.Судді заявили, що це тріо безперечно зробили блискуче шоу і поставили учасникам 29 балів.

Наступними на паркети вийшли Артур Логай та Анна Кареліна. Вони виконали пристрастну сальсу під хіт "Каждый раз". А от приєдналася до пари Катерина Кухар. MONATIK назвав цей колектив вибуховою сумішшю, адже те що вони демонстрували було феєричним. В підсумку журі оцінили їхній виступ у 29 балів.

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Далі підкорювати сцену аргентинським танго під чуттєву композицію "Сильно" вийшли Ольга Харлан, Дмитро Дікусар та Макс Чмерковський. Кухар наголосила, що у Олі були "неделікатні рухи", але все-таки вона бачить спортсменку у півфіналі. 28 балів заробили учасники.

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А от Костя Войтенко та Роксоляна Маланчук закружили в танці разом з MONATIK. Це тріо виконало хіп-хоп під пісню "Кружит". Журі відзначили, що коли співак вийшов на сцену, то пара засіяла новими барвами та прокачала зал. Оцінка від журі максимальна – 30.

Танець від глядача

Відзначимо, що у другому етапі учасники підготували два стиля, але вони не знали, який з них виконуватимуть. Адже все залежало від глядачів, які шляхом голосування в Instagram-акаунті "Танців з зірками" обирали танець для пари.

Отже, на другий танець для Артура Логая та Анни Кареліної глядачі обрали пасадобль. Учасники танцювали під трек "То, от чего без ума". Справді пара "звела з розуму" журі і отримала максимальних 40 балів.

Для Кості Войтенка та Роксоляни Маланчук обрали румбу. Парнери граційно станцювали під трек "Мокрая" та отримали від суддів "мокрі" 39 балів.

Наступними танцювали запальний джайв під "Love It Ритм" Ольга Харлан та Дмитро Дікусар. Від журі пара отримала 38 балів.

Дмитро Каднай та Аліна Лі станцювали на другий танець епатажний вог під трек "Выходной". Їхній виступ оцінили в 38 балів.

Далі на проєкті визначилася пара-аутсайдер ефіру за підсумками голосування. Відзначимо, що "танцю за життя" не було. Хто залишив "Танці зі зірками" 14 листопада, дізнайтесь тут.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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