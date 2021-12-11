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Життя після реаліті: як склалося доля героїв проєкту "Холостячка-2"?

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
11 грудня, 17:55
В закладинки
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Другий сезон романтичної історії із Златою Огневич офіційно завершився. Але реальне життя учасників продовжується, і в ньому відбулися великі зміни
Життя учасників після проекту "Холостячка"
Життя учасників після проекту "Холостячка" / Фото: пресс-служба СТБ

У фінальному пост-шоу другого сезону "Холостячки" стало відомо, що Андрій Задворний та Злата Огнєвіч не змогли побудувати стосунки після проекту. Наразі колишні закохані переживають важкий розрив.

Підтримкою для дівчини став інший чоловік, фаворит глядачів – Максим Тарапата. Але як живуть інші герої реаліті?

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Дмитро Шевченко

Прощання із Златою у фіналі шоу стало потрясінням як для глядачів, так і для учасників. У пост-шоу Дмитро розповів, що після закінчення зйомок переїхав жити до Києва та серйозно зайнявся тренуваннями.

Життя Шевченка набуло нових напрямків. Так він встиг знятися в одному з епізодів серіалу, а також знайти нові відносини. Особистість своєї обраниці Діма поки не афішує, але, як виявилося, її може знати Злата...адже дівчата живуть в одному під'їзді.

Дмитро Шевченко зараз живе у Києві та будує нові відносини
Дмитро Шевченко зараз живе у Києві та будує нові відносини / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff

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Андрій Хветкевич

Проект дав можливість Андрію подивитися на себе з боку та зрозуміти, які сторони йому час пропрацювати. Бізнесмен вирішив влаштуватися в Майамі, а також почав працювати з психологом. Крім того, чоловік зважився і на зміни у зовнішності – Андрій зробила пересадку волосся.

Андрій Хветкевич переїхав до Майамі
Андрій Хветкевич переїхав до Майамі / Фото: instagram.com/diveeasy

Васко Младенов

Тенісист вирішив перебратися в Україну на постійне місце проживання. У Києві Васко проводить персональні тренування тенісу та активно займається музикою. За словами чоловіка, його серце зараз вільне і він готовий до нових стосунків.

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Васко хоче здобути громадянство України
Васко хоче здобути громадянство України / Фото: СТБ

Вінченцо Дулепа

Ресторатор став більше приділяти часу бізнесу та збирається відкрити власний ресторан у Києві. Тож зараз він переїхав до столиці. За словами Вінценцо, він хоче розпочати нові стосунки і тому постійно знайомиться з новими людьми та ходить на побачення з дівчатами.

Вінченцо відкриває ресторан у Києві
Вінченцо відкриває ресторан у Києві / Фото: пресс-служба СТБ

Також прямо в ефірі пост-шоу одразу два учасники проекту зважилися на серйозний крок та зробили пропозиції руки та серця своїм коханим. Олег Плахотнюк зв'яже себе узами шлюбу зі своєю колишньою громадянською дружиною Яною, а ось Павлу Богдану дівчина Юлія пообіцяла подумати.

А от Роман Васильєв потрапив у любовний трикутник із колишніми учасницями 11 сезону шоу "Холостяк". Ображені Надін Медведчук та Олександра Миколюк прийшли з'ясовувати стосунки з Романом просто у студії.

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