Життя після реаліті: як склалося доля героїв проєкту "Холостячка-2"?

У фінальному пост-шоу другого сезону "Холостячки" стало відомо, що Андрій Задворний та Злата Огнєвіч не змогли побудувати стосунки після проекту. Наразі колишні закохані переживають важкий розрив.
Підтримкою для дівчини став інший чоловік, фаворит глядачів – Максим Тарапата. Але як живуть інші герої реаліті?
Дмитро Шевченко
Прощання із Златою у фіналі шоу стало потрясінням як для глядачів, так і для учасників. У пост-шоу Дмитро розповів, що після закінчення зйомок переїхав жити до Києва та серйозно зайнявся тренуваннями.
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Життя Шевченка набуло нових напрямків. Так він встиг знятися в одному з епізодів серіалу, а також знайти нові відносини. Особистість своєї обраниці Діма поки не афішує, але, як виявилося, її може знати Злата...адже дівчата живуть в одному під'їзді.
Андрій Хветкевич
Проект дав можливість Андрію подивитися на себе з боку та зрозуміти, які сторони йому час пропрацювати. Бізнесмен вирішив влаштуватися в Майамі, а також почав працювати з психологом. Крім того, чоловік зважився і на зміни у зовнішності – Андрій зробила пересадку волосся.
Васко Младенов
Тенісист вирішив перебратися в Україну на постійне місце проживання. У Києві Васко проводить персональні тренування тенісу та активно займається музикою. За словами чоловіка, його серце зараз вільне і він готовий до нових стосунків.
Вінченцо Дулепа
Ресторатор став більше приділяти часу бізнесу та збирається відкрити власний ресторан у Києві. Тож зараз він переїхав до столиці. За словами Вінценцо, він хоче розпочати нові стосунки і тому постійно знайомиться з новими людьми та ходить на побачення з дівчатами.
Також прямо в ефірі пост-шоу одразу два учасники проекту зважилися на серйозний крок та зробили пропозиції руки та серця своїм коханим. Олег Плахотнюк зв'яже себе узами шлюбу зі своєю колишньою громадянською дружиною Яною, а ось Павлу Богдану дівчина Юлія пообіцяла подумати.
А от Роман Васильєв потрапив у любовний трикутник із колишніми учасницями 11 сезону шоу "Холостяк". Ображені Надін Медведчук та Олександра Миколюк прийшли з'ясовувати стосунки з Романом просто у студії.
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