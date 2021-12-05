Злата Огнєвіч відповіла на хейт через її вибір у фіналі Холостячки

Не всі глядачі романтичного реаліті залишилися задоволеними вибором головної героїні цього сезону. На Злату посипався хейт у соцмережах – що відповіла співачка

Злата Огневич відреагувала на хейт у Мережі через фінал "Холостячки" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У фіналі "Холостячки" було троє чоловіків – Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Співачка відповіла "так" Андрію Задворному і зізналася йому у коханні.

Та глядачі і шанувальники проєкту були дещо розчаровані вибором головної героїні цього сезону. Багато хто думав, що ідеальний обранець для Злати – Діма Шевченко.

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Звичайно, в соцмережах Огнєвіч почали писати коментарі про те, що їхні почуття з Дімою "брехня", що Злата "зробила помилку", що усе шоу – це "фальш". Артистка вирішила не мовчати і опублікувала в Instagram пост-відповідь хейтерам.

Не переходитиму на образи у ваш бік, так як це зовсім нічого не дасть. Моє улюблене запитання: "Щоби що?". Ось ці усі коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати погане незнайомим людям – для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік)) А Вам дякую, що знайшли для мене час, завелися, як треба і випустили ракету в коментарях)) Тільки ось у справжніх ракет, тих, що вгору та до світла – інше паливо. Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу у вас, – висловилася холостячка.

Андрій Задворний став переможцем "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Що відомо про переможця Холостячки-2 Андрія Задворного

Андрію 32 роки, він родом із Латвії. Його батько був військовим, а мати – музичною керівницею. Згодом сім'я перебралася в Україну – місто Світловодськ Кіровоградської області.

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Андрій Задворний має бізнес. / Фото: пресс-служба СТБ

Після закінчення навчання у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого у Харкові, Задворний переїхав до Києва і зайнявся бізнесом. Як ми знаємо з випусків "Холостячки", його батьки залишилися жити у Світловодську, де Андрій не частий гість

Андрій був одружений, має доньку Кіру. Після шлюбу у нього були серйозні стосунки, які закінчилися зрадою Детальніше про обранця Злати Огнєвіч читайте у матеріалі.

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