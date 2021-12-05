Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🔱 Вагнергейт 🎄 Новий рік 2022

Алек не стріляв

Альбом Оксімірона

Тріумф Меган

ТОП Spotify

Шоу "Маска". Сезон 2

П'яні зірки
СЬОГОДНІ Зірки Шоу

Злата Огнєвіч відповіла на хейт через її вибір у фіналі Холостячки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"
5 грудня, 14:24
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Не всі глядачі романтичного реаліті залишилися задоволеними вибором головної героїні цього сезону. На Злату посипався хейт у соцмережах – що відповіла співачка
Злата Огневич відреагувала на хейт у Мережі через фінал "Холостячки"
Злата Огневич відреагувала на хейт у Мережі через фінал "Холостячки" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

У фіналі "Холостячки" було троє чоловіків – Роман Свечкоренко, Дмитро Шевченко та Андрій Задворний. Співачка відповіла "так" Андрію Задворному і зізналася йому у коханні.

Та глядачі і шанувальники проєкту були дещо розчаровані вибором головної героїні цього сезону. Багато хто думав, що ідеальний обранець для Злати – Діма Шевченко.

Реклама

Звичайно, в соцмережах Огнєвіч почали писати коментарі про те, що їхні почуття з Дімою "брехня", що Злата "зробила помилку", що усе шоу – це "фальш". Артистка вирішила не мовчати і опублікувала в Instagram пост-відповідь хейтерам.

Не переходитиму на образи у ваш бік, так як це зовсім нічого не дасть. Моє улюблене запитання: "Щоби що?". Ось ці усі коментарі (від абсолютно незнайомих людей) мене глибоко дивують. Наприклад, у мене немає звички писати погане незнайомим людям – для чого? Я люблю свою енергію спрямовувати в інший бік)) А Вам дякую, що знайшли для мене час, завелися, як треба і випустили ракету в коментарях)) Тільки ось у справжніх ракет, тих, що вгору та до світла – інше паливо. Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу у вас, – висловилася холостячка.

Андрій Задворний став переможцем "Холостячки-2"
Андрій Задворний став переможцем "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Що відомо про переможця Холостячки-2 Андрія Задворного

Андрію 32 роки, він родом із Латвії. Його батько був військовим, а мати – музичною керівницею. Згодом сім'я перебралася в Україну – місто Світловодськ Кіровоградської області.

Реклама

Андрій Задворний має бізнес.
Андрій Задворний має бізнес. / Фото: пресс-служба СТБ

Після закінчення навчання у Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого у Харкові, Задворний переїхав до Києва і зайнявся бізнесом. Як ми знаємо з випусків "Холостячки", його батьки залишилися жити у Світловодську, де Андрій не частий гість

Андрій був одружений, має доньку Кіру. Після шлюбу у нього були серйозні стосунки, які закінчилися зрадою Детальніше про обранця Злати Огнєвіч читайте у матеріалі.

Реклама

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка проєкту "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
Лобода @lobodaofficial | 11.5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
DOROFEEVA @nadyadorofeeva | 5 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Max Barskih @max_barskih | 1.2 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Потап @realpotap | 1.9 млн
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
Злата Огневіч @zlata.ognevich | 388K
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
Post Malone and The Weeknd - One Right Now
Кліп знятий українкою
Happy New Year
А ви вже вбрали ялинку?
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти