Злата Огнєвіч поцілувалася відразу з двома чоловіками в новому випуску Холостячки-2

У новому випуску Огнєвіч з деякими з учасників вирушила на Кіпр. Там Злата провела час з поліцейським Олександром Борзенком, а також була на парному побаченні з ще двома чоловіками

Злата Огнєвіч вперше з початку шоу "Холостячка-2" поцілувалася з учасниками / Фото: Колаж: Сьогодні, скріншот

У п'ятому випуску Злата Огнєвіч ще більше зблизилася з учасниками. З трьома з них Холостячка вирушила на Кіпр і відмінно провела там час, насолоджуючись природою і суспільством чоловіків.

Ми вже писали про те, хто пзалишив проєкт в цьому випуску "Холостячки", а тепер пропонуємо дізнатися, як пройшли побачення Злати з учасниками і що ще цікавого було в п'ятому епізоді шоу.

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Що було на самому початку

На початку випуску чоловіки проходили стежку з перешкодами – були як логічні завдання, так і завдання, що вимагають хорошої фізичної підготовки. Переможцям пропонувалося або взяти троянду, або піти на побачення зі Златою.

Скріншот: відео

У підсумку на побачення вирушили поліцейський Олександр Борзенко – у нього була індивідуальна зустріч зі Златою, а на парне побачення Злата вирушила з Андрієм Задворним і Дмитром Шевченком.

А Макс Тарапата вирішив взяти троянду.

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Подорож на Кіпр

З Олександром Злата вивчала природу Кіпру, а також готувала місцеве частування шушуку – солодку ковбаску з сиропу і горіхів, яка нагадує чурчхелу.

Скріншот: відео

Також пара повечеряла і потанцювала під акомпанемент гітари.

Скріншот: відео

А ось для Дмитра і Андрія Злата влаштувала випробування, яке складалося з декількох етапів. Спочатку чоловіки повинні були зібрати кращий букет з місцевих квітів, потім осідлати ослика, а в фіналі конкурсу – приготувати місцеву страву – фаршировані листя винограду.

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Скріншот: відео

Пізніше у Злати було індивідуальне спілкування спочатку з Дмитром, а потім з Андрієм. Швидше за все романтична атмосфера Кіпру так вплинула на Огнєвіч, що буквально за один вечір у неї сталося відразу два поцілунки!

Перший поцілунок на проєкті відбувся з Дмитром Шевченком.

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А другий Злата подарувала Андрію Задворному.

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Несподіваний приїзд

А поки всі інші учасники чекали Злату в Україні, один з них не став втрачати часу і відправився на Кіпр, щоб влаштувати Златі сюрприз.

Роман Васильєв нишком замовив собі квитки і прилетів до Холостячки, щоб провести з нею час.

Скріншот: відео

Злата і Роман зайнялися дайвінгом і катанням на флайборді!

Скріншот: відео

Така ініціатива сподобалася Златі і на церемонії троянд Роман отримав заповітну бутоньєрку!

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