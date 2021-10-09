Злата Огнєвіч у прозорому костюмі виконала гарячий танець для учасників Холостячки: фото

На шоу "Холостячка" дивувати можуть не тільки учасники проєкту, але і сама головна героїня. Злата Огнєвіч зробила подарунок чоловікам, станцювавши для них спокусливий танець зі стільцем

Злата Огнєвіч несподівано станцювала сексуальний танець для учасників "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скріншот

У четвертому випуску "Холостячки" учасники шоу побачили Злату Огнєвіч зі іншого боку. Співачка проявила свою сексуальність і вміння спокушати, вбравшись у напівпрозорий костюм і станцювавши гарячий танець зі стільцем.

Скріншот: відео

У цьому випуску учасники брали участь в талант-шоу: вони повинні були здивувати Злату своїми талантами, а переможцю за правилами дістається троянда. До слова, в талант-шоу переміг Андрій Задворний – Златі дуже сподобався його стендап про інших учасників.

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Але і сама співачка змогла здивувати чоловіків. Злата вбралася в напівпрозорий костюм і виконала гарячий танець, а головним її реквізитом на сцені був стілець.

Скріншот: відео

Виступ Злати чоловіки запам'ятають надовго!

Скріншот: відео

Багато хто не очікували такого від Огнєвіч, яка здавалися їм "пай-дівчиною", а не зухвалою спокусницею. Учасники високо оцінили виступ Злати.

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