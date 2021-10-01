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13-річний син Потапа розповів, як заробляв в Instagram і за що йому платив батько

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"
1 жовтня, 15:40
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13-річний Андрій Потапенко незважаючи на свій юний вік вже знає, як заробити гроші. В цьому йому допомогли соцмережі і особлива домовленість з рідним батьком – продюсером і репером Потапом
/ Фото: instagram.com/realpotap

За словами 13-річного Андрія, стосунки з татом у нього відмінні, незважаючи на те, що живе хлопчик зараз зі своєю матір'ю, Іриною Горовою.

Нещодавно Потап подарував синові на день народження біткоіни, але були часи, коли артист платив дитині і гривнями. Потап давав синові гроші за оцінки в школі.

"12" – це 120 грн, "11" – 110 грн, "10" – 100 грн, це в кінці тижня. "9" – це 90, "8" – 80 грн ... "Двійка" – мінус 100, "одиниця" – мінус 110. Але точно до "шести" я міг отримати хоча б щось, – згадує Андрій в інтерв'ю "Зірковому шляху "на телеканалі "Україна".

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За словами Андрія, таку схему придумали вони з Потапом разом.

Я сказав, що мені не вистачає мотивації вчитися, він сказав: "Давай придумаємо тему, завдяки якій у тебе буде мотивація". І ось так придумали з ним, – пояснив Потапенко-молодший.

Потап зі своїм сином Андрієм
Потап зі своїм сином Андрієм / Фото: instagram.com/realpotap

Гроші за оцінки були не єдиним джерелом доходу Андрія. За словами хлопчика, раніше він заробляв в Instagram на рекламі. Свою сторінку Андрій Потапенко веде вже сім років!

Ну, пости я прям так не виставляю. Але Instastories, коли я вів активно, 40-50, я думаю, 1000 гривень, – зізнався Андрій.

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Дивіться повну версію інтерв'ю Андрія для "Зіркового шляху":

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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