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16-річна донька Ольги Фреймут показала свого бойфренда з Каліфорнії

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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18 травня, 13:23
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Дочка телеведучої Злата Мітчелл вже тривалий час живе без нагляду батьків у США, куди вона поїхала на навчання
У донький Ольги Фреймут з'явився хлопець у Каліфорнії
У донький Ольги Фреймут з'явився хлопець у Каліфорнії / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Старша спадкоємиця Ольги Фреймут у свої 16 років вже зрозуміла , що таке самостійність. Зараз дівчина без батьків живе і навчається у Лос-Анджелесі, в школі-інтернаті. У Мережі вже заявляють, що дівчинка зовсім не схожа на свою зіркову маму через поведінку та стиль.

Відомо, що Злата пробує свої сили у дизайні – у неї вже є навіть власний бренд одягу MITCHELL CLOTHING. Також донька телеведучої захоплюється хіп-хопом, вона неодноразово брала участь у різних танцювальних постановках. Ба більше, сама Мітчелл називає себе хореографом та феміністкою.

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Щодо особистого життя, то як з'ясувалось, серце Злати зайняте. У Instagram дівчина показала романтичні фото в обіймах бойфренда.

Злата Мітчелл з бойфрендом
Злата Мітчелл з бойфрендом / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Світло у темні часи, – підписала кадри Злата Мітчелл.

Коханого доньки Ольги Фреймут звати Оскар. Парочка зараз перебуває у Каліфорнії. Не виключення, що вони разом навчаються в одній школі.

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Злата Мітчелл похвалилась кадрами з коханим
Злата Мітчелл похвалилась кадрами з коханим / Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Зазначимо, у Ольги Фреймут троє дітей. Так, найстаршу доньку Злату ведуча народила у 2006 році в Лондоні від британця Ніла. У 2016 році телеведуча вдруге стала мамою – вона народила сина своєму нинішньому чоловікові Володимиру Локотку. А через рік у пари народилася донька Євдокія.

Нещодавно Фреймут поділилась рідкісним фото з шестирічним сином у його день народження.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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