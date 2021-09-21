Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Стрілянина в університеті в Пермі Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"

Інтерв'ю Пустовіта

Тізер кліпу Лорак

"Еммі"-2021

Зізнання Фагота

Кондратюк vs Успенська

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

19-річний переможець Голосу-10 розсекретив стать майбутньої дитини (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 12:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Переможець вокального шоу Роман Сасанчін і його кохана Іванна поділилися в Instagram зворушливим відео
Роман Сасанчін розсекретив стать майбутньої дитини
Роман Сасанчін розсекретив стать майбутньої дитини / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

19-річний Роман та 23-річна Іванна повідомили , що у них буде дівчинка. Майбутні батьки лопнули кульку, з якої посипалося рожеве конфетті.

У нас буде донечка. І так, ми чекали на нашу дівчинку, ще з самого початку, як тільки дізналися про вагітність. Відчуття підсказували, що там маленька принцеска росте. Я її ще не знаю, а люблю більше за все на світі, – написала наречена Сасанчіна.

Реклама

Роман і Іванна заручилися в червні цього року через рік стосунків. Спочатку вони жили в квартирі, яку Роман отримав після перемоги у вокальному шоу. Потім вони переїхали до Тернополя, щоб допомагати мамі хлопця, яка боролася з коронавірусом.

Роман Сасанчін і його наречена Іванна довго не розказували про те, що чекають поповнення в родині через те, що боялися злих язиків. У соцмережах молоді люди повідомили, що спеціально приховували радісну новину.

Реклама

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
Новий кадр зі знімань сіквелу "Секс та місто"
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Всі обговорюють
У Наташі Корольової є дворічна дочка!
Ого!
Прем'єра
Найкращі серіали за версією "Еммі-2021"
Що подивитися ввечері
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти