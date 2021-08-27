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19-річний преможець Голосу-10 Роман Сасанчін вперше стане батьком: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
27 серпня, 11:24
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Переможець відомого українського вокального шоу недавно оголосив, що одружується. Тепер же стало відомо, що у Романа і його нареченої незабаром з'явиться дитина
Роман Сасанчін вперше стане батьком
Роман Сасанчін вперше стане батьком / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Нещодавно у Романа Сасанчина були великі проблеми в сім'ї – його мама важко перенесла COVID-19, хлопець збирав гроші на її лікування. На щастя, зараз жінці вже краще, а у Романа нові турботи – зовсім скоро він вперше стане батьком.

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Сасанчин поки що не робив офіційних заяв. В Instagram-акаунті його 23-річної нареченої Іванни з'явилося відео, на яких чітко видно її кругленький животик.

Скріншот: Instagram

Роман і Іванна побралися в червні цього року через рік стосунків. Спочатку вони жили в квартирі, яку Роман отримав після перемоги у вокальному шоу. Потім вони переїхали до Тернополя, щоб допомагати мамі хлопця, яка боролася з коронавірусом.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

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Дивіться відеосюжет прогармми "Зірковий шлях" телеканалу "Україна" про знаменитостей, які виходили заміж, будучи вагітними:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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