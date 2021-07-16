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23-річна Віталіна Мусієнко назвала їхні стосунки зі Святославом Вакарчуком дуже плідними

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 липня, 08:42
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На запитання, які у них стосунки зі Святославом Вакарчуком, Віталіна сказала, що навіть коментувати не хотіла ці чутки про роман. Але все ж відзначила, що стосунки між ними творчі
Святослав Вакарчук і Віталіна Мусієнко розвіяли чутки про роман
Святослав Вакарчук і Віталіна Мусієнко розвіяли чутки про роман / Фото: instagram.com/vitalinamusiienko

Ім'я 23-річної співачки Віталіни Мусієнко все частіше можна почути не так через творчість, як через чутки про роман з солістом групи "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком. Що їх пов'язує насправді і чи підтримувала Віталіна співака під час його розлучення з дружиною, вона розповіла в інтерв'ю "Обозревателю".

На запитання, які у них стосунки зі Святославом Вакарчуком, Віталіна сказала, що навіть коментувати не хотіла ці чутки:

Так, раніше писали, що Святослав Вакарчук став для мене батьком під час проєкту "Голос країни", а зараз нам приписують роман. Все, що мені залишається, це купити поп-корн і дивитися, що буде далі.

Вакарчук прокоментував чутки про відносини з 23-річною Мусієнко
Вакарчук прокоментував чутки про відносини з 23-річною Мусієнко / Фото: instagram.com/vitalinamusiienko

За її словами, у них зі Святославом дуже плідні, тільки творчі стосунки:

Я з ним всі ці роки спілкувалася, і він дав дуже багато корисних порад щодо моїх пісень. Оскільки ми не втрачали з ним зв'язок після шоу, він розумів, що це не просто дівчинка, яка потрапила випадково на "Голос країни". Святослав бачив, що я хочу працювати і, напевно, через це мені пощастило потрапити в проєкт "Оранжерея".

Святослав Вакарчук з колишньою дружиною Лялею Фонарьовою
Святослав Вакарчук з колишньою дружиною Лялею Фонарьовою / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

У той же час на запитання про те, чи підтримувала Мусієнко Вакарчука під час його розлучення з дружиною, артистка сказала, що на такі теми вони зі співаком не спілкуються:

Навіть якби й спілкувалися, ніхто б не дізнався про це. У нас дружні стосунки. Я знаю, що він доросла людина і що він приймає рішення, які для нього правильні. Я його підтримую в цьому.

Детальніше про розлучення Святослава Вакарчука дивіться в сюжеті:

Раніше співак сам прокоментував чутки про роман з Мусієнко, назвавши свої стосунки зі співачкою "активними творчими".

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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