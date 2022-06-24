25 років тому Наталія Могилевська дала клятву, яка утримує її в Україні

В ефірі програми "Вечір з Україною" народна артистка зізналася, чому з початку війни прийняла для себе рішення не залишати Україну та розповіла про творчість у лихоліття

Наталія Могилевська дала клятву залишатися в Україні / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Після початку повномасштабної війни свою творчість на "стоп" Наталія Могилевська не поставила. Вона дає благодійні концерти, готує виставу та пише пісні. Зірка також приєдналася до створення патріотичного хіта "Ми з України", у якому телеканал "Україна" об'єднав найпопулярніших артистів нашої держави

Наталія Могилевська дає благодійні концерти у метро / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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В програмі "Вечір з Україною" Могилевська розповіла, як допомогла родичці виїхати за кордон та підтримувала її на відстані. Однак сама не змогла наважитися на такий крок.

Причин чимало. Знаєте, коли виходиш заміж, даєш своєму чоловікові клятву: "У горі та в радості". І ось я 25 років тому, коли вперше вийшла на сцену, дала таку клятву. Звичайно, були хвилини, коли мені жити не хотілося, на жаль, вони бувають у кожного. Але люди мене завжди підтримували, всі концерти були сповнені любов'ю, вдячністю. Тому в таку важку хвилину інакше не може бути – народні артисти мають бути з народом, – зізналася Наталія Могилевська ведучим каналу "Україна".

І хоч би як важко було морально, за своє життя артистка була спокійна і точно знала, що з нею все буде добре.

Наразі Наталія Могилевська активно готується до своєї вистави "Я вдома". Прем'єру заплановано з 28 червня по 5 липня у Національному театрі ім. Лесі Українки. Співачки виступила і автором сценарію та режисером майбутнього моновистави.

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