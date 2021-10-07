Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі

Junior Eurovision

Вакансія у палаці

Insta-розлучення

Голі Måneskin

Українські Бонди

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

25-річна Jerry Heil зізналася, з ким готова втратити цноту

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
7 жовтня, 08:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка виступила зі стендапом і порушила такі питання, як веганство, розмір грудей, власна незайманість
Jerry Heil прочитала жартівливий монолог про незайманість, маленькі груди і веганство
Jerry Heil прочитала жартівливий монолог про незайманість, маленькі груди і веганство / Фото: Скріншот з YouTube

Співачка Jerry Heil, яка стала першою українкою, що перемогла у відомому музичному онлайн-конкурсі, на сцені шоу Володимира Дантеса "Stand Up 380" прочитала жартівливий монолог, торкнувшись популярних тем про своє життя.

Jerry Heil вже кілька років є веганом. Мама співачки дуже переживала, як на таке рішення дочки відреагує тато-м'ясник.

Реклама

Я в якийсь день зважилася, і коли він про це дізнався, довго мовчав, вийшов на вулицю покурити, повернувся і каже: "Завтра я беру тебе за руку і ми йдемо до психолога". Я розумію, що для нього це серйозна травма. Людини, яка вбивала свиней на очах у своєї дитини, його можна зрозуміти. Мені здається, навіть якщо мій брат до нього підійде і скаже: "Тато, я гей", батько, напевно, відповість: "Серйозно? Сину, ти ч***аєшься з хлопчиками? Ну м'ясо хоч їси?" – сказала Jerry.

Jerry Heil
Jerry Heil / Фото: Скріншот з YouTube

Посміялася співачка і з того, що в неї маленькі груди.

Я, як веганка і сироїдка, можу на сто відсотків сказати, що від капусти груди не росте, від квасолі вони не ростуть, і від сочевиці теж. Найімовірніше, вони ростуть від м'яса (усміхається). Це просто моя карма за те, що я все дитинство бачила, як вбивають свиней, і нічого з цим не зробила. І раз ми випадково торкнулися теми моїх грудей... Мої груди можна тільки випадково зачепити, – розповіла артистка.

Виконавиця хіта "Охрана, отмена" не могла не прокоментувати своє зізнання, що ніколи не мала близькості з чоловіком.

Реклама

У мене немає такого, що я чекаю якогось особливого принца. Я бережу себе для тієї людини, яка напише мені в Direct без помилок. У мене немає особливих загонів – до весілля або щось. Розумієте, потрібно вчасно. Я боюся, що затягну і в 40 років така: "Та скільки там залишилося, доношу", – сказала артистка.

Інші новини про співачку:

Реклама

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Найближчі події

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Деніел Крейг йде у відставку
ТОП-5 подружок Джеймса Бонда
Єва Грін
Єва Грін
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опитування
Цитата дня

Немає нічого в цьому житті сильнішого, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя

Руслана Лижичко співачка
Вагітна?
Всі обговорюють
Нові фото ексчоловіка Ані Лорак — Мурата з нареченою
Дуже схожі!
Очікувана прем'єра
У прокат вийшов "Титан" - переможець "Канн-2021"
Що варто знати про фільм
Сольник зірки
Джамала
21 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти