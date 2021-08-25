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3 хіта Євробачення. Джамала, Руслана і Сердючка розгромили сцену "Олімпійського" (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
25 серпня, 09:32
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Свого часу ці пісні підкорили не лише серце українських слухачів, а й фанів "Євробачення"
/ Фото: Скріншот з YouTube

Україна бере участь в міжнародному конкурсі "Євробачення" з 2003 року і пропустила його двічі – в 2015 і 2019 роках. Представники нашої країни завжди ставали фіналістами конкурсу , а їхні пісні співав весь світ. На концерті до Дня Незалежності України, природно, ці пісні не могли не прозвучати.

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Головний хіт Руслани "Дикі танці", який приніс перемогу Україні на міжнародному конкурсі в 2004 році, пролунав на НСК "Олімпійський". Співачка знову запалила, як і 17 років тому.

Хоч Вєрка Сердючка і не перемогла на "Євробаченні", але її пісня Dancing Lasha Tumbai досі дуже популярна серед фанів міжнародного конкурсу. На сцені "Олімпійського" Вєрка Сердючка знову запалила.

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Пісня Джамали "1944" на заходах до Дня Незалежності України звучала неодноразово. На сцені "Олімпійського" співачка ще раз виконала пісню, яка в 2016 році принесла Україні перемогу на "Євробаченні".

Зазначимо, що концерт, що пройшов на "Олімпійському", мав назву "Незалежність у Нашій ДНК". На святі виступили 34 українських артиста. Раніше навколо концерту виник скандал – деякі знамениті українські артисти не були запрошені виступити на сцені, через що вони образилися на організаторів.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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