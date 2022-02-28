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4 доби у машині, толком без їжі: Джамала вивезла дітей до Румунії та поділилася подробицями

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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28 лютого, 10:00
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Співачка розповіла, як у цей непростий час намагається захистити своїх дітей
Нову публікацію Джамали не можна читати без сліз
Нову публікацію Джамали не можна читати без сліз / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Поки українці обговорюють поради Данилка Путіну, у нас є несамовиті новини від співачки Джамали. На своїй сторінці в інстаграмі зірка поділилася, як зараз намагається вивезти своїх малолітніх дітей, щоб вони були в безпеці.

Їй навіть довелося пішки йти від української частини кордону до румунської.

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скріншот з інстаграм Джамали

Я хочу прокинутися й почути, що це все лише фільм "Не дивись угору". Метеорит розміром дві землі вже висить у нас над головами. І ще залишаються ті, хто каже, що ви щось вигадали. Отже, 5 день із моменту, коли окупанти з Росії напали на Україну! 24-го вночі ми виїхали з Києва з дітьми, провели майже 4 доби в машині, на спонтанних привалах, толком без їжі, яку в стані шоку ніхто навіть не думав взяти. 2 км за 4 години – приблизно так ми пересувалися. "Чому?", – запитаєте ви. Та просто мільйони жінок і дітей, покинувши все, свої квартири, речі… та все! Залишивши своїх чоловіків захищати країну, тікають, щоб урятувати дітей від снарядів. Україна – величезна прекрасна і так дратівливо самостійна! Так, я думаю це ключове. Ми можемо дратувати своєю свободою сказати!

Попри весь жах, який зараз переживає Україна через вторгнення Путіна, Джамала, як і мільйони українців, вірить у свою армію та у швидку перемогу

Стільки жертв, поранених, у тому числі маленькі діти. Жінки у підвалах під бомбами народили шістьох дітей за ці дні. Таких маленьких українських націоналістів. Все, як ви любите. А найголовніше – мені незрозумілий цей кривавий терор! І це саме він. Ви вигнали мене обстрілами з Києва, з моєї квартири. І що? Ви прийдете туди жити? Просто зайдете і скажете: "все, світ врятований"? Ні, я не вірю в це.
Я вірю в нашого президента, нашу армію, сильних сміливих наших чоловіків та жінок. Ми здолаємо! Україну не замовчати! Україну не перемогти!

Також зірка звернулася до росіян та білорусів, щоб ті влаштували бойкот своєму уряду:

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Джамала з дітьми
Джамала з дітьми / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Росія, не мовчи! Скажи, що ти реально гуманна, але без рятувальної херні, інтелігентна, без розтиражованих формулювань з телевізора. А реально — з крутими людьми, які вийшли на майдани та зупинили війну! Влаштували справжній бойкот своєму уряду! Батьківщина моїх улюблених Рахманінова та Цвєтаєвої! Білорусь, пустила протягом цих ходоків, збирається приєднатися до цієї війни. Ти ж найкрутіша країна айтішників. Уми! Подумайте! Зупиніть це божевілля! 16 дітей загинуло, близько 200 поранено.

Ми віримо, що заклики українських зірок та публічних людей зроблять свою справу і росіяни закликатимуть свою владу до відповіді та вимагатимуть припинити війну в Україні.

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Нагадаємо, Катя Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють у Росії.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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