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67-річний батько Тіни Кароль добровільно пішов воювати на передову: як прийняла це співачка

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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26 травня, 11:09
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Батько артистки Григорій Ліберман через вік міг виїхати з країни за законом. Однак він вирішив залишитись на Батьківщині та захищати її від російських окупантів
Батько Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони
Батько Тіни Кароль вступив до лав територіальної оборони

Україну захищають від рашистських нелюдей не лише професійні військові, бійці ЗСУ, а й зіркові постатті та цивільні люди. З перших днів повномасштабної війни до лав української армії та тероборони вступили актор Андрій Федінчик, хореограф Дмитро Дікусар, учасники гурту "Антитіла" та багато інших знаменитостей. Також стало відомо, що й батько Тіни Кароль пішов воювати, незважаючи на свій вік.

Під час свого візиту до Канн, де Кароль познайомилася з котом Степаном, зірка дала інтерв'ю виданню Le Figaro, де розповіла, що її батько добровільно вступив до лав тероборони.

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Тіна Кароль зізналась, що вона прийняла вибір батька, однак важко це переживає.

Архівне фото: Тіна Кароль з мамою, татом та братом
Архівне фото: Тіна Кароль з мамою, татом та братом / Фото: instagram.com/_fantina

Мій батько міг би покинути країну у 67 років, але хоче залишитися і захищати Україну. Він вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було нелегко, – поділилася співачка.

Зазначимо, Григорію Лібермана 67 років (загальна мобілізація проводиться від 18 до 60 років, – Ред.), і він через вік міг безперешкодно виїхати з країни. Втім, чоловік обрав інший шлях.

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Маленька Тіна Кароль з сім'єю
Маленька Тіна Кароль з сім'єю / Фото: instagram.com/_fantina

Сама Тіна Кароль зараз активно гастролює світом – вона дає благодійні концерти та розповідає правду про війну на її Батьківщині. Зірка зізналася, що не знає, коли побачить тата та всю сім'ю й друзів.

Там живе моя сім'я та вся моя творча команда. Вони чекають на мене. Звичайно, я не знаю, коли зможу їх побачити. Що вони відчувають? Гнів та страх. Але вони продовжують жити, попри все, – пояснила артистка.

Також Кароль зауважила, що музика це її зброя. Вона зараз не планує закінчувати цей важливий тур і живе постійно в русі.

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Так, нещодавно Тіна Кароль їздила до Японії та побувала в Хіросімі. А ще раніше зірка прилітала до Венеції, де зворушливо заспівала гімн України на відкритті символічної артвиставки.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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