А ми йдемо на різні туси: Wellboy попрощався з неоднозначним продюсером Юрієм Бардашем

Українький артист разом з командою розірвали співпрацю з продюсером через його двояку позицію

Wellboy припинив співпрацю з Юрієм Бардашем / Фото: Скріншот із відео, instagram.com/a.wellboy

Після неоднозначних Instastories Юрія Бардаша, який раніше назвав соліста Kalush Orchestra "баригою", та його мовчання щодо війни Росії проти України, команда проєкту Wellboy вирішила висловити свою незгоду з такою позицією продюсера.

Співак записав Instазвернення, у якому подякував екснаставнику за досвід на тлі треку "Юра" гурту ВВ. Однак, що стало останньою краплею та що змусило прийняти таке рішення – хлопець не став розсекречувати.

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Хочу подякувати Юрію. За те, що він вкладав в мене, вчив мене багатьом речам. Але ж треба йти далі, рухатися. Потрібно жити, треба співати, – висловився Wellboy.

Також Антон Вельбой присвятив уже колишньому продюсеру вірша.

Війни, телевізори,

І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори,

Шкода за неньку, Україну і культуру!

І за дядь Юру…

Також висловився з приводу неоднозначності продюсера автор хітів та режисер кліпів Wellboy Євген Тріплов. Саундпродюсер здивований мовчанням Бардаша у той час, колі українці гинуть від рук російських окупантів.

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З першого дня війни моя позиція незмінна – я вважаю росіян кон*еними фашистами. Моя дитина народилась в бомбосховищі, мої побратими воюють та гинуть в гарячих точках. Я ніколи не пробачу те лихо, яке спричинила російська армія моєму народові. Я для себе прийняв рішення, що не буду співпрацювати з росіянами, також я не можу зрозуміти позицію тих, хто зберігає нейтралітет. Останннім часом мені скидають скріни сторіз Юрія Бардаша і питають: "а що там Юра?". Тому я хочу відповісти всім одночасно, я не знаю, що він там. Я думаю, що кожен український культурний діяч повинен сказати свою позицію, тому що стояти осторонь цього лиха неможливо. Наразі я не планую подальшу співпрацю з Юрою. Тому бачу таке рішення: або він відкрито підтримує Україну і засуджує агресію РФ, або виходить з проєкту, – пояснив Євген.

Колеги та фани підтримали Wellboy та їхнє з командою рішення щодо Бардаша:

Антон, радію, що позиція твоя вірна! Далі тільки краще!

Ми тебе та твої пісні любимо, не Бардаша! Будь собою і не потрібен тобі дядько Юра!

Антон, ти крутий і без всяких Юр, все в тебе вийде! Чекаю з нетерпінням нових пісень і кліпчиків.

Скріншот Instagram

А де зараз Юрій Бардаш?

Сам продюсер зараз з сім’єю перебуває в Грузії. У Instagram він мовчить про війну та й взагалі видалив усі свої дописи. Однак, його Telegram -канал рясніє неоднозначним цитатами на кшталт "национализм – рак человечества".

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Нагадаємо, зараз Wellboy разом з іншими українськими артистами відправився у європейський тур на підтримку України.