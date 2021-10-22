Ахтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною

Актор і режисер Ахтем Сейтіблаев і продюсерка Іванна Дядюра розлучилися через десять років стосунків

Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра / Фото: Instagram

Ахтем Сеітаблаєв в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" вперше розповів про розставання з другою дружиною.

Це доволі емоційний момент в житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття... Я сподіваюсь, ми залишимось добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і за необхідності допомагати. Ми з Іванною справді зробили багато чого, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи "Хайтармою" і "Кіборгами". Співпраця теж додала, скажімо, до кейсу своїх важелів, – розповів артист.

Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра / Фото: Instagram

Реклама

Про особисте життя актора немає так багато інформації. Про першу дружину Ахтем не говорить. Про другу дружину Іванну Дядюру відомо, що вона продюсерка всіх фільмів Сеітаблаєва і президент Міжнародного київського кінофестивалю "Молодість". Пара одружилася 2013 року. Церемонія проходила в Судаку в колі близьких. На весіллі був присутній кум Іванни – Ігор Кондратюк. У актора троє дітей від першого шлюбу, а також прийомний син – син Іванни.

Інші новини про зірок: