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Ахтем Сеітаблаєв розлучається з дружиною

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
22 жовтня, 07:23
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Актор і режисер Ахтем Сейтіблаев і продюсерка Іванна Дядюра розлучилися через десять років стосунків
Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра
Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра / Фото: Instagram

Ахтем Сеітаблаєв в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" вперше розповів про розставання з другою дружиною.

Це доволі емоційний момент в житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, що закінчуються почуття... Я сподіваюсь, ми залишимось добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору один одного і за необхідності допомагати. Ми з Іванною справді зробили багато чого, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи "Хайтармою" і "Кіборгами". Співпраця теж додала, скажімо, до кейсу своїх важелів, – розповів артист.

Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра
Ахтем Сеітаблаєв та Іванна Дядюра / Фото: Instagram

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Про особисте життя актора немає так багато інформації. Про першу дружину Ахтем не говорить. Про другу дружину Іванну Дядюру відомо, що вона продюсерка всіх фільмів Сеітаблаєва і президент Міжнародного київського кінофестивалю "Молодість". Пара одружилася 2013 року. Церемонія проходила в Судаку в колі близьких. На весіллі був присутній кум Іванни – Ігор Кондратюк. У актора троє дітей від першого шлюбу, а також прийомний син – син Іванни.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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