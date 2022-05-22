Актор Андрій Федінчик, який служить в ЗСУ, отримав державну нагороду від Зеленського

За дорученням президента Володимира Зеленського, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вручив нагороди та почесні звання українським діячам культури

Андрій Федінчик став заслуженим артистом України

Так, актору Андрію Федінчику надали почесне звання – Заслужений артист України. Наразі артист захищає Батьківщину в лавах ЗСУ. Тож нагороду замість нього отримала його дружина, акторка Наталка Денисенко.

В Instastories Денисенко показала, як виглядає нагорода чоловіка.

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Ця нагорода вже півтора року чекала на вручення. Андрій не зміг сам отримати, бо несе службу і вже офіційно військовий, — пояснила кінозірка.

Скріншот Instagram

Також отримала нагороду – орден княгині Ольги ІІІ ступеня акторка Олеся Жураківська. Наталка Денисенко зазначила, що була дуже рада бачити свою колегу, яка отримала відзнаку.

Як побачила її, то ледве стримала сльози, — поділилась Денисенко.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що ще чимало діячів культури отримали державні нагороди – їх вручав міністр культури та інформаційної політики у Національній опері України. У Facebоok Олександр Ткаченко опублікував весь перелік нагороджених зірок та показав фото з ними.

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Вони лікують мистецтвом, несуть світло людям, стають волонтерами, дехто пішов боронити рідну землю від російських окупантів. Сьогодні в Україні війна, але життя продовжується. Праця кожного українця наближає нас до перемоги. А культурний фронт сьогодні без перебільшення – на передовій, – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, у квітні Наталка Денисенко зустрілась з чоловіком після довгої розлуки.

До речі, нещодавно Андрій Федінчик затролив пропагандистів РФ, щоб підняти настрій та бойовий дух українцям.