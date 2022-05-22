Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇮🇩 Президент Польщі у Києві 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Актор Андрій Федінчик, який служить в ЗСУ, отримав державну нагороду від Зеленського

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 травня, 16:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За дорученням президента Володимира Зеленського, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вручив нагороди та почесні звання українським діячам культури
Андрій Федінчик став заслуженим артистом України
Андрій Федінчик став заслуженим артистом України

Так, актору Андрію Федінчику надали почесне звання – Заслужений артист України. Наразі артист захищає Батьківщину в лавах ЗСУ. Тож нагороду замість нього отримала його дружина, акторка Наталка Денисенко.

В Instastories Денисенко показала, як виглядає нагорода чоловіка.

Реклама

Ця нагорода вже півтора року чекала на вручення. Андрій не зміг сам отримати, бо несе службу і вже офіційно військовий, — пояснила кінозірка.

Скріншот Instagram

Також отримала нагороду – орден княгині Ольги ІІІ ступеня акторка Олеся Жураківська. Наталка Денисенко зазначила, що була дуже рада бачити свою колегу, яка отримала відзнаку.

Як побачила її, то ледве стримала сльози, — поділилась Денисенко.

Скріншот Instagram

Зазначимо, що ще чимало діячів культури отримали державні нагороди – їх вручав міністр культури та інформаційної політики у Національній опері України. У Facebоok Олександр Ткаченко опублікував весь перелік нагороджених зірок та показав фото з ними.

Реклама

Вони лікують мистецтвом, несуть світло людям, стають волонтерами, дехто пішов боронити рідну землю від російських окупантів. Сьогодні в Україні війна, але життя продовжується. Праця кожного українця наближає нас до перемоги. А культурний фронт сьогодні без перебільшення – на передовій, – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, у квітні Наталка Денисенко зустрілась з чоловіком після довгої розлуки.

До речі, нещодавно Андрій Федінчик затролив пропагандистів РФ, щоб підняти настрій та бойовий дух українцям.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
HOT News
Pink Floyd з Україною!
Створили одяг з українською символікою

Гроші від продажу підуть на допомогу українцям

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти