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Актор "Дизель Шоу" Олександр Бережок вперше показав новонароджену доньку (фото)

Рома Семикін Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні
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30 червня, 20:26
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26 травня колега Єгора Крутоголова став багатодітним батьком. І лише за місяць зіркова родина опублікувала фото. Як назвали дівчинку – читайте у матеріалі
Актор "Дизель Шоу" Олександр Бережок став у травні багатодітним батьком
Актор "Дизель Шоу" Олександр Бережок став у травні багатодітним батьком / Фото: Колаж: Сьогодні

Зіркові новини про бейбі-буми у 2022-му значно поступаються аналогічному періоду 2021 року. Ми вже розповідали про те як американська співачка Ріанна вперше стала мамою. Та про весілля вагітної сестри Злати Огнєвіч, на яке виконавиця приїхала з благодійного туру по Європі.

Наприкінці травня 43-річний актор "Дизель Шоу" Олександр Бережок поділився радісною новиною: він став батьком доньки. Разом із дружиною Альоною гуморист одразу не розкрив ім’я новонародженної. Це зірка зробив вже після того, як показав фотографії з донечкою.

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Олександр Бережок із дочкою. Фото: менеджмент "Дизель Студіо"
Олександр Бережок із дочкою. Фото: менеджмент "Дизель Студіо"

Зіркове подружжя дало дівчинці не дуже розповюджене ім’я в Україні. Ая – саме так Сашко й Альона назвали донечку. Якщо вірити різним тлумаченням, це ім’я наділяє свою володарку внутрішньою силою, мудрістю та феноменальною інтуїцією.

Олександр Бережок вперше показав дочку. Фото: менеджмент "Дизель Студіо"
Олександр Бережок вперше показав дочку. Фото: менеджмент "Дизель Студіо"

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Відзначимо, Олександр разом із дружиною Альоною також виховують двох синів: Гліба та Лук'яна. Хлопчики неоднозначно сприйняли новину про появу сестри.

Гліб зрадів, а Лук'ян — ні. Він навіть образився, бо дуже чекав на братика. Але зараз уже змирився із цією новиною, – розказував раніше Олександр Бережок.

Олександр Бережок із сім'єю. Фото: менеджмент "Дизель Студіо"
Олександр Бережок із сім'єю. Фото: менеджмент "Дизель Студіо"

Раніше ми розповідали про те, що Дженніфер Лопес оголосила свою 14-річну доньку Емму небінарною персоною.

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Рома Семикін
Рома Семикін Team Lead Зірки Сьогодні

У ЗМІ від 2015 року. Працював журналістом, редактором, лінійним продюсером на розважально-інформаційних телевізійних проєктах (переважно ранкових шоу). З шоу-бізнесом вже давно на «ти». З місця подій висвітлював «Євробачення», Одеський міжнародний кінофестиваль, концерти найпопулярніших виконавців, музичні фестивалі, тощо. Сотні інтерв’ю з українськими та світовими знаменитостями. Чого вже там, брав коментар у Періс Гілтон :) Тож в планах - інтерв’ю з її подружкою, Брітні Спірс. Ще б пак, п'ятий студійний альбом поп-принцеси «Blackout» надихає на найкрутіші ідеї. В команді «Сьогодні» від 2022 року.

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