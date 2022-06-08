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Актор і шоумен Геннадій Попенко вступив до лав ЗСУ

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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8 червня, 19:50
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У полку знаменитих чоловіків-воїнів ЗСУ прибуло! Попенко у комічній формі розповів про те, як він склав присягу
Геннадій Попенко – тепер у ЗСУ!
Геннадій Попенко – тепер у ЗСУ!

Крім лідера "Бумбоксу" Андрія Хливнюка, режисера Ахтема Сеїтаблаєва, лідера "Антитіл" Тараса Тополі та багатьох інших представників української культурної сфери батьківщину захищатиме і Геннадій Попенко.

На своїй сторінці у Facebook актор та шоумен поділився враженнями про те, як він склав присягу.

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Присяга. Зірвався карабін, упав автомат.

- Рядовий Попенко, не "есть", а "слухаюсь"!
- Есть, слухаюсь.

Спонсор першого комплекту форми – тесть. Забрав його запасний рибальський комплект. Знайду собі та хлопцям, тільки тоді поверну тестю. Піксельне життя почалося не без бу-га-га, – підписав знімок Геннадій.

Геннадій Попенко склав присягу і вступив до лав ЗСУ
Геннадій Попенко склав присягу і вступив до лав ЗСУ / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

Геннадій Попенко – український актор театру, телебачення та кіно, шоумен, конферансьє та телеведучий. Працював на українських телеканалах "Новий канал", "Інтер" та "Перший Національний", а також "2+2".

Одна з останніх робіт у кіно – роль Геннадія Клименка "Бігі", майора ДСНС у серіалі "Виклик", який виходив на телеканалі "Україна".

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Геннадій одружений, виховує двох доньок.

Нагадаємо, лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сьогодні" розповів про свої будні у теробороні, де зараз його дружина, а також про міфи, в які настав час перестати вірити.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

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