Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Україна в ЄС 🚨 Під обстрілами 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Актор Тарас Цимбалюк розлучився із дружиною через рік після весілля

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 червня, 18:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк оголосив про розлучення зі своєю другою дружиною, візажистом Тіною Антоненко, через рік шлюбу
/ Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Нещодавно Тарас Цимбалюк розповів історію про те, як мама та бабуся його дружини Тіни перебували в окупованому Маріуполі. Тоді ніхто з шанувальників пари й уявити не міг, що між ними щось не так.

Але, як виявилося, стосунки подружжя не витримали випробувань – через рік шлюбу та чотири роки стосунків Тіна та Тарас оголосили про розлучення.

Реклама

Ми з Тіночкою більше не пара. Навіть після чотирьох років разом так буває: щоб продовжити залишатися щасливими, ми маємо обирати окремі дороги, – написав у Instastories Цимбалюк.

Скріншот

Тіна також додала пост на своїй сторінці в Instagram і подякувала своєму, колишньому, дружині за час проведений разом.

Війна – велике випробування абсолютно для всіх пар, і деякі їх це випробування не проходять. Наша не стала винятком. З поваги до Тараса і до себе я не даватиму жодних коментарів (власне, як завжди), – написала Тіна.

Нагадаємо, у липні минулого року Цимбалюк та Антоненко стали чоловіком і дружиною, через рік після офіційних заручин пари. Весілля пройшло у Карпатах, у колі сім'ї та друзів.

Реклама

Тарас Цимбалюк раніше вже був одружений. Актор одружився у 2014 році, але через два роки шлюб розпався. Розлучення сталося з ініціативи Тараса.

Раніше стало відомо про розставання Анни Богдан та "холостяка" Михайла Заливака.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти