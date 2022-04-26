Актор Зоряних війн Юен Макгрегор таємно одружився з молодою "розлучницею"

Обраницею Макгрегора стала на 14 років молодша за нього акторка Мері Елізабет Вінстед

Юен Макгрегор та Мері Елізабет Вінстед перебувають у стосунках шість років / Фото: Getty Images

51-річний Юен Макгрегор та 37-річна актриса Мері Елізабет Вінстед обмінялися клятвами на скромній церемонії просто неба в Лос-Анджелесі. Про це повідомим інсайдер Daily Mail.

Церемонія прошла скромно. Парочка обрала для цієї події затишну локацію та запросила лише близьких друзів та родичів.

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Це було маленьке весілля для сім'ї та близьких друзів. Вони влаштували виїзну церемонію. Це було чудово та чарівно, – поділився інсайдер.

Ще один з гостей весілля поділився, що святковий стіл приготували з продуктів із місцевої ферми. Він також додав, що Юен і Мері – чудова пара, яка уникає публічності та любить спокійне життя. Вони часто ходять у походи та на пляж.

Lovestories Юена та Мері

Макгрегор та зірка фільму "Пункт призначення 3" разом з 2017 року. Вони познайомились на зйомках серіалу "Фарго". На той момент обидвоє вже перебували у шлюбах. Проте вони закрутили роман і вирішили розлучитись зі своїми другими половинками. В червні 2021 року у Мері та Юєна народився син Лорі.

Юен Макгрегор і Мері Елізабет Вінстед у серіалі "Фарго" / Фото: Скриншот из видео

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Зазначимо, що Юен 22 роки був одружений з художницею-постановницею Ів Мавракіс. У пари народилися дві дочки: Клара й Естер. Пізніше вони удочерили ще двох дівчаток: Джаміян із Монголії та Анук.

Розрив Юєна та Ів пройшов скандально. Адже про зраду чоловіка художниця дізналась зі ЗМІ! Саму Мері Елізабет називали розлучницею, яка зруйнувала шлюб кінозірки.

До речі, сама Мері з 2010 року перебувала у шлюбі з кінорежисером та сценаристом Райлі Стернсом. Акторка розповідала, що розлучення стало для неї справжнім випробуванням, адже вона "була з однією і тією ж людиною з 18 років".

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